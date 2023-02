Ferrari, annuncio clamoroso: a Maranello è tempo di festeggiamenti

La Ferrari concederà un premio produzione enorme ai dipendenti, come annunciato dal CEO Benedetto Vigna. Ecco la sua gioia nell’annuncio.

In casa Ferrari è festa grande per i risultati con cui si è concluso il 2022. L’utile netto è stato di 939 milioni di euro. Esattamente, avete capito bene, quasi un miliardo di utile, un qualcosa di assolutamente clamoroso, che va in netta controtendenza con quello che è il mercato dell’auto dei giorni nostri, in piena crisi e con la quasi totalità dei costruttori che hanno chiuso l’anno passato in rosso.

A Maranello i dati continuano ad essere eccellenti, e Benedetto Vigna ha fatto il punto della situazione proprio in questi ultimi giorni, esaltando il lavoro del Cavallino, potenza assoluta nel mondo delle supercar, ma con tanta voglia di continuare ad innovare e ad estasiare i propri fan e la clientela.

Nel 2022 sono state consegnate ben 13.221 auto, numero in netto aumento, anche se ai più potrebbe sembrare piuttosto esiguo. Le vetture del Cavallino sono delle supercar, destinate ad un numero molto ristretto di fortunati. La casa modenese, dunque, può sorridere, ed anche i dipendenti stanno per ricevere un gran bel regalo, ancor migliore rispetto allo scorso anno.

Ferrari, Benedetto Vigna ed il lieto annuncio in fabbrica

La Ferrari ha deciso di premiare i suoi dipendenti per gli strepitosi dati relativi alle vendite del 2022, che hanno portato l’utile netto a sfiorare il miliardo di euro. A fare il punto della situazione è stato il CEO Benedetto Vigna, che ha anche parlato del premio produzione che verrà consegnato ad ogni dipendente.

Il premio in denaro è pari a 13.500 euro, con un netto aumento del 12,5% rispetto ai 12 mila che vennero consegnati ai lavoratori del Cavallino lo scorso anno. L’amministratore delegato ha espresso tutta la sua soddisfazione in queste ultime ore, parlando proprio della situazione della casa di Maranello e dei premi che sono in arrivo.

Ecco le parole di Vigna: “Devo dire che sono davvero felice per la nostra gente, è il giusto premio per il loro lavoro, per tutto l’impegno che mettono ogni giorno per questa azienda. L’anno che si è appena concluso è andato in archivio con dei risultati finanziari davvero strepitosi per noi,m che hanno raggiunto e superato ciò che ci eravamo prefissati tempo fa“.

Il CEO della Ferrari ha aggiunto: “Stiamo mettendo a referto dei nuovi primati in tutte le metriche, e ad esempio, vi posso citare un utile netto di 939 milioni di euro ed una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di euro. I dati di cui sto parlando ci fanno essere molto ottimisti in chiave 2023, che si potrebbe rivelare un anno ancor migliore per noi. Tutto si baserà su una domanda molto alta dei nostri prodotti, speriamo che tutto vada a gonfie vele“.

Vigna ha confermato che la casa di Maranello è un’azienda in piena salute, nonostante i risultati altalenanti che stiamo vedendo in F1. La speranza è che il CEO, uomo chiave nella cacciata di Mattia Binotto e nell’ingaggio di Frederic Vasseur, ci abbia visto lungo, ponendo le basi per un rilancio nel mondo del motorsport. La Scuderia modenese merita di occupare le posizioni migliori.