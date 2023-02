Viaggi lunghi, possono causarvi problemi: ecco cosa dovete fare

I viaggi frequenti e lunghi in auto, aereo, treno o in qualsiasi altro mezzo di trasporto possono comportare problemi a livello fisico.

Il nostro fisico spesso può affaticarsi, senza tuttavia darci i segnali di ciò che gli sta accadendo, prima di mostrarceli tutti insieme quando è ormai troppo tardi. Un fattore di rischio per noi stessi è quello legato alle posture che assumiamo, molto spesso obbligatorie a causa dei viaggi che siamo costretti a fare per spostarci per motivi lavorativi o di qualsiasi altra natura.

I lunghi viaggi ci costringono ad assumere posture che fanno tutt’altro che bene al nostro organismo, portandoci a compromettere gli equilibri della schiena, delle gambe, delle braccia e di tutto il resto del nostro corpo. Nella giornata odierna, cercheremo di fornirvi alcuni consigli relativamente a ciò che possiamo fare per limitare i rischi in caso di spostamenti frequenti e lunghi.

Viaggi, ecco come evitare problemi a livello fisico

Molte persone sono costrette spesso a lunghi viaggi per una vasta serie di motivi, soprattutto quelli lavorativi. In particolare, è frequente la presenza di tanti pendolari sui mezzi di trasporti più comuni quali treni o autobus, ma c’è anche chi si sposta frequentemente anche in aereo o in auto per qualunque ragione.

I tanti viaggi possono portare il fisico a soffrire di tanti piccoli problemi, e sicuramente non sono un toccasana contro lo stress quando sono troppi ravvicinati e pesanti da un punto di vista di tenuta fisica. Elena Buccone, massoterapista e trainer, ha parlato dei rischi per la salute di posizioni troppo ripetute nel tempo, in un articolo riportato da “La Gazzetta dello Sport“.

Ecco le sue parole: “I prolungati momenti in cui si resta in una posizione identica, la permanenza in spazi molto piccoli per tanto tempo e le posture non corrette che teniamo tante volte alla guida creano problemi alla zona del collo, a quella lombare ed anche alle spalle. Anche le gambe, tenute ferme per ore nelle medesime posizioni, possono subire pesanti problemi come crampi e ristagni di liquidi“.

A questo punto, è bene sapere quali sono le modalità per evitare certe problematiche, ed ora ve le andremo ad elencare. Prima di tutto, anche se può apparire come un consiglio banale, assume un’importanza capitale il semplice sgranchire gambe e braccia nei momenti in cui è possibile effettuare delle soste, in modo da modificare, anche se per pochi minuti, la nostra postura e guadagnarne in termini di salute.

Sarebbe positivo anche fare qualche minuto di stretching, ma anche squat ed affondi. Sono utili anche alcuni consigli, sempre riportati sulla Rosa, riguardanti ad alcune piccole azioni che possiamo effettuare durante i nostri spostamenti, sia per quanto riguarda l’auto che riguardo all’aereo.

Quando siamo in auto, possiamo:

Tamburella per quanto riguarda le mani, utile per tenere attive le mani e mantenere elevata la concentrazione; Sollevare le spalle arrivando sino alla zona delle orecchie, per poi portarle più in giù possibile. La mossa va fatta per una decina di volte, ma ovviamente occorre intervallarla con delle piccole ma importanti pause che fanno rilassare i nostri muscoli; Vanno stimolati ed allenati anche gli addominali, sollevando il nostro ombelico sino alla colonna vertebrale e mettendo in funzione il pavimento pelvico. Come si fa? La mossa è come quella che si fa quando ci si solleva dal sedile, per poi ributtarsi in basso e ripetere questa mossa diverse volte; Importante tenere in allenamento anche il collo, con dei piccoli movimenti che lo portino vicino alle spalle. Va fatto in entrambi i lati, respirando durante l’esercizio;

Anche in aereo è possibile effettuare qualcosa di questo genere:

Allenare le caviglie sollevando il piede da terra, ripendendo la cosa per dieci volte in ogni lato; Anche i polpacci vanno sostenuti ed allenati, portando entrambi i piedi a sollevarsi sulle mezze punte per poi tirare su anche l’avampiede; Fondamentale anche l’allenamento di cosce e spalle, ma anche avere la possibilità di alzarsi almeno una volta ogni due ore per evitare di stare troppo nella stessa posizione da seduti. Seguendo questi consigli, vi sentirete molto meglio durante i vostri spostamenti, limitando al massimo i rischi per la vostra salute.

Speriamo di essere stati piuttosto esaustivi, e ci auguriamo che seguirete i consigli che vi abbiamo appena elencato. Trattare bene il nostro corpo è un dovere che dobbiamo custodire gelosamente, dal momento che è meglio agire quando ancora si può cercare un rimedio piuttosto che quando la situazione è compromessa. Alcune piccole mosse, come avrete avuto modo di vedere, risulteranno fondamentali per la vostra salute, e siamo sicuri che non ne resterete delusi.