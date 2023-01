Autobus ridotto ad un catorcio dopo la festa: guardate cosa gli fanno

Una sorta di autobus è stato devastato dalla sporcizia a causa di un party. Alcuni esperti lo hanno pulito da cima a fondo risolvendo tutto.

I giovani di oggi amano fare baldoria, molto più di quanto accadeva in passato. Volete una conferma? Una delle mode dei nostri tempi è quella di affittare dei mini autobus per divertirsi con alcune feste private, e sappiate che tutto ciò è possibile spendendo anche delle cifre ragionevoli, che vanno di pari passo con quelle dei locali.

Sappiate che è possibile affittarne uno anche per una settimana intera, spendendo tra i 400 ed i 500 euro, anche se le tariffe variano in base all’offerta che si sceglie. Ovviamente, gli alcolici e tutto ciò che è utile per le feste dei giovani sarà a carico loro, ma dalle recensioni che è possibile leggere in giro, pare che questi party privati organizzati sugli autobus siano molto divertenti ed alternativi.

Come spesso accade, i ragazzi tendono a non ripulire i luoghi che frequentano, riducendoli a dei catorci pieni di sporcizia e rifiuti, senza degnarsi di dare una pulita. Il caso odierno, purtroppo, testimonia proprio questa tendenza, ma al mezzo utilizzato dai protagonisti di una pazza festa sul mini bus è stato fortunato, perché è stato reso come nuovo da alcuni professionisti del settore.

Autobus, ecco come è stato ripulito in poche ore

Un autobus era stato affittato per una festa privata da alcuni ragazzi, che l’hanno trasformato in una discarica su ruote. Per fortuna, il mezzo è stato preso in carico dagli esperti del canale YouTube “Stauffer Garage“, che sono riusciti a riportarlo in vita, senza neanche perdere troppo tempo.

Le prime immagini del video che abbiamo postato in basso mostrano gli interni devastati dalla sporcizia, con lattine di Red Bull ed alcolici vari sparsi per tutti i pavimenti, ma anche sui divani e sul resto del veicolo. C’è da dire che, dal video, si può intuire come questo autobus sia davvero fantastico, molto lussuoso ed elegante, e non a caso vengono chiamati anche limo bus, come se fossero delle limousine più grandi e spaziose, in grado di ospitare anche delle feste private.

Queste immagini ci mostrano la dedizione dei nostri amici che in poche ore sono riusciti a risolvere ogni problema, tra cui la troppa carta igienica che era stata infilata nel water rischiando di causare gravi danni al sistema di scarico. Il lavoro è stato incredibile, ma tutto ciò non può essere tollerato, in quanto il bus era stato ridotto, come già detto in precedenza, ad una discarica in grado di muoversi.

Per il momento, riguardo al comportamento dei giovani, non sono arrivati commenti da parte della ditta che affittava il mezzo, che deve ringraziare sentitamente gli autori del car wash. In basso abbiamo postato le immagini dell’intervento, e siamo sicuri che resterete stupiti nel sapere che sono riusciti a risolvere una situazione che appariva disperata. Non vogliamo però svelarvi troppo, godetevi queste scene e sappiate che prevenire è meglio che curate. In caso di feste private, è sempre bene riordinare il tutto appena finito.