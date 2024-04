MotoGP, stoccata a Valentino Rossi? Le parole del collega faranno discutere

Valentino Rossi è stato tirato in ballo da un campione delle due ruote del passato. Si è tornati sulla rivalità con Marc Marquez.

Valentino Rossi e Marc Marquez hanno cambiato, a modo loro, la MotoGP. Il Dottore è stato il primo a stravolgere i paradigmi della classe regina. Il numero 46 ha portato il concetto di contesa in pista ad un nuovo livello. Grazie al centauro di Tavullia sono nate rivalità uniche che hanno fatto impazzire i fan. Da Biaggi a Gibernau, passando per Stoner, Lorenzo e, infine, Marc Marquez.

L’otto volte iridato spagnolo non è mai stato in bagarre con l’italiano per un Mondiale ma ha ricoperto un ruolo essenziale nel fargli perdere un titolo. Nel 2015 nel pieno della lotta in Yamaha tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, il centauro della Honda HRC, oggi in Ducati, decise di inserirsi nella sfida a tutto vantaggio del maiorchino.

Quell’anno Marc riteneva di aver subito un torto dopo le sfide in Argentina e Olanda. Sebbene fosse fuori dalla lotta al titolo nel finale provocò Rossi in tutti i modi a Sepang. Il 9 volte iridato cadde nel tranello ed ebbe una reazione che, giustamente, venne punita dai giudici di gara. Il calcetto alla Honda causò la caduta di Marquez e la fine dei sogni di gloria dell’italiano.

Nell’ultima tappa, a Valencia, Lorenzo vinse GP e Mondiale, protetto dal Cabroncito. Quest’ultimo avrebbe potuto attaccarlo, ma preferì evitare manovre di sorpasso. Rossi rimontò sino alla quarta posizione ma non bastò. Da quel giorno il tifo in MotoGP è cambiato. Si sono create fazioni che non hanno fatto bene alla classe regina. Il numero 46 è tornato in pista per un obiettivo clamoroso.

Il commento di Chili su Valentino Rossi

Pierfrancesco Chili è un dirigente sportivo e tra i piloti più rappresentativi della storia della Superbike. E’ stato inserito nella hall of fame del campionato delle derivate di serie pur non vincendo mai il titolo. Il bolognese ha corso anche in tutte le classi del Motomondiale. A fanpage.it si è raccontato e ha rilasciato delle dichiarazioni velenose su Valentino Rossi.

“Valentino è stato senza dubbio un’icona per tutti noi. Mi rammarico solo di alcuni atteggiamenti emersi nel corso della sua carriera. La guerra scoppiata con Marc Marquez, ad esempio, non è stata affatto piacevole, soprattutto fuori dalla pista – ha tuonato Chili – Detto questo, però, penso che Vale abbia avuto il merito di far conoscere il motociclismo a tante persone che prima non sapevano nemmeno cosa fosse il motociclismo“.