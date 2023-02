C’è già la nuova Peugeot 2008? Vi farà battere il cuore

Un sito spagnolo ha scovato su strada la prima Peugeot 2008 restyling che dovrebbe debuttare il prossimo anno. E avrà diverse novità.

Il 2023 sarà ancor più all’insegna dell’elettrificazione per Peugeot. In attesa si vedere la nuova 408, uno dei crossover più attesi della stagione, la casa francese continuerà col rinnovamento dei propri modelli, apportando nuove motorizzazioni ibridi, anche full, sulle auto attualmente in listino. Si partirà con ogni probabilità con la 3008, primo SUV della storia ad essere eletto Auto dell’Anno e tra i più venduti in Europa, soprattutto in Italia. Proprio quest’anno infatti dovrebbe fare l’esordio la motorizzazione plug-in hybrid da 180 CV.

Ma entro la fine di quest’anno dovremmo avere anche le immagini del primo restyling vero della Peugeot 2008, sbarcata nel 2019 per dare una nuova immagine alla gamma del leone, non solo per il suo design sorprendente con i tocchi felini soprattutto all’anteriore, ma anche per le motorizzazioni elettriche.

Prodotta nello stabilimento Stellantis di Vigo, sarà oggetto di una prima “svecchiata”, che riguarderà a quanto pare non solo le forme ma anche i motori, con novità soprattutto su quelli elettrici. E il primo modello della nuova generazione è stato avvistato in strada proprio in Spagna, dal sito Car and Driver.

La Peugeot 2008 si rinnova

L’esemplare visto è in realtà ancora un ibrido, perché presenta ancora la vecchia calandra con il logo del leone argentato, mandato in pensione nell’ultima stagione con l’arrivo della 308. Di sicuro proprio il frontale dovrebbe mostrare i cambiamenti più significativi, con nuovi fari con una nuova firma luminosa e una nuova griglia che dovrebbe assomigliare a quelle viste sulla 408. Dietro invece la macchina è decisamente camuffata, a nascondere un gruppo ottico che dovrebbe avvicinarsi a quello visto negli ultimi modelli, con tre linee rosse diagonali a led. Non è chiaro poi se sarà rinnovata anche negli interni, anche se senz’altro riceverà un aggiornamento il sistema di infotainment.

L’altra importante novità sarà sotto il cofano. Come affermato al recente E-Lion Day, questa nuova Peugeot 2008 avrà motori ancora a benzina e diesel, ma ora avrà l’aiuto dell’ibridazione leggera grazie ad un impianto elettrico a 48 volt. Queste opzioni coesisteranno con una e-2008 che avrà anche dei miglioramenti. Come è successo di recente con la DS 3 E-Tense o la Jeep Avenger, la batteria avrà ora una capacità maggiore, passando dagli attuali 50 a circa 54 kWh, che potrebbe consentirle di raggiungere i 400 km di autonomia, mentre la sua potenza potrebbe passare da 136 a 156 cv.

C’è da dire che le prime forme del SUV francese sono state mostrate al pubblico dal canale Youtube Mahboub 1, che sembra proprio aver colto nel segno per quanto riguarda le novità che vedremo su questo modello a breve. Le misure non dovrebbero cambiare, così come la capienza del bagagliaio. Ma forse qualcosa potrebbe rinnovarsi nel listino, con prezzi che potrebbero salire di un po’ visto l’avvento dell’ibrido. Le nuove Peugeot 2008 ed e-2008 saranno presentate, se tutto procederà senza intoppi, nella seconda metà del 2023, quindi le prime unità scenderanno sicuramente in strada a gennaio 2024. E c’è da scommetterci che questo modello diventerà di nuovo il preferito degli europei.