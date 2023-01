SUV Peugeot 3008: arrivano due novità importanti

Il SUV Peugeot introduce a listino una nuova versione PHEV da 180 CV. Arriva anche il nuovo selettore cambio ad impulsi e-toggle.

Il 2023 sarà un anno cruciale per il futuro di Peugeot, all’insegna di un’elettrificazione ancor più completa e definitiva che caratterizzerà tutti i modelli della sua gamma attuale.

Dopo il reveal mondiale, ad inizio gennaio, dell’avveniristica concept car elettrica Inception, e in attesa dell’arrivo sul mercato della nuova Peugeot 408 di cui tanto abbiamo parlato nei mesi scorsi, il Leone francese amplia la proposta motoristica di un modello di grande successo come 3008.

Peugeot 3008: una storia di successo

SUV Peugeot 3008 è stato uno dei prodotti più vincenti degli ultimi anni, sia in termini di mercato, con numeri di vendite importanti all’interno di un segmento molto competitivo, ma anche dal punto di vista della critica, con una lista di premi e riconoscimenti prestigiosi tra cui quello di essere stato il primo SUV della storia ad essere eletto Auto dell’Anno.

Oggi 3008 amplia la propria possibilità di scelta introducendo a listino una nuova versione dotata di motorizzazione plug-in HYBRID da 180 CV.

Potenza complessiva di 180 CV e autonomia elettrica di 60 km

Nuova 3008 Hybrid 180 è equipaggiata con un powertrain plug in hybrid che associa un motore 1.6 benzina da 150 CV ad una unità elettrica da 110 CV, per una potenza complessiva di 180 CV.

La capacità della batteria agli ioni di Litio è di 13,2 kWh, e permette di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 60 km, inoltre la stessa si può comodamente ricaricare in 7,5 ore usando prese domestiche, o in sole 2 ore utilizzando colonnine pubbliche o wallbox attraverso il caricatore di bordo (OBC) da 7,4 kW.

Peugeot 3008 Hybrid 180 sarà disponibile in due allestimenti distinti, e verrà ad aggiungersi all’attuale proposta elettrificata del SUV francese che già prevede già altre due versioni plug-in Hybrid: quella da 225 CV con trazione anteriore e quella da 300 CV arricchita anche dalla trazione integrale.

Un ulteriore passo in avanti per Peugeot nel suo processo verso una definitiva elettrificazione della gamma, con il 2023 che come detto in apertura sarà un anno campale da questo punto di vista e in cui il 100% dei modelli del Leone saranno disponibili con una propria versione elettrificata.

Non solo motori PHEV, arriva anche il nuovo selettore

Non solo novità dal punto di vista dei propulsori, l’offerta legata a Peugeot 3008, disponibile in tutta le versioni con la trasmissione automatica EAT8, si arricchisce anche del nuovo selettore cambio ad impulsi e-toggle, introdotto già sulle ultime due arrivate 308 e 408.

Stiamo parlando di un’ulteriore ed importante evoluzione tecnologica, che consegna ancor più immediatezza alla gestione del selettore e che oltretutto consente di guadagnare altro spazio lungo la consolle centrale della vettura.