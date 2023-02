FIAT Tipo diventa SUV? Le sue forme destano curiosità

La Fiat potrebbe produrre un nuovo modello per i prossimi anni, il quale riprenderà le forme della Tipo per un Suv. Ecco come sarà.

In casa Fiat si ragiona sulle mosse future, in un periodo in cui il mercato dell’auto non sta di certo producendo quanto dovrebbe. Le vendite sono in crollo per la gran parte dei costruttori, mentre la casa di Torino si sta concentrando sulla ricerca e lo sviluppo delle vetture elettriche, che tra qualche anno porteranno ad un totale svecchiamento della gamma. Pochi mesi fa è stata svelata la 500 Abarth elettrica, ed ora l’attesa è elevata per la nuova Panda.

La prossima versione della citycar preferita dagli italiani, come già detto, sarà soltanto “alla spina”, e le prime immagini ufficiali dovrebbero essere divulgate entro quest’anno. Inizialmente, anche la presentazione e la sua immissione sul mercato erano attese per il 2023, ma in seguito qualcosa è cambiato e le consegne arriveranno soltanto ad inizio 2024.

Prima della Panda, come vedremo in seguito, arriverà la Nuova 600, ma c’è grande attesa anche per le ultime parole rilasciate dai grandi capi in queste ore, che parlano di una sostituta della Fiat Tipo attesa per gli anni a venire. Questo modello potrebbe diventare un Suv, ma è prevista, almeno per ora, sul mercato americano.

Tuttavia, la casa di Torino sta pensando ad una grande novità per il prossimo futuro, visto che è allo studio una convergenza tra i due grandi mercati in cui è impegnata, quello europeo e quello d’oltreoceano. Nelle prossime righe, vi parleremo della Tipo in versione Suv, ma anche dei piani futuri del costruttore italiano che vuole fare faville.

Fiat, ecco come potrebbe essere la Tipo Suv

Il mercato dell’auto di oggi va sempre più verso la direzione dei Suv, e la Fiat, in questo senso, si sta preparando al meglio. Per quest’anno è atteso l’arrivo di un nuovo crossover, che si chiamerà Nuova 600 e che riporterà il gruppo Stellantis nel Segmento B, acquisendo importanti nuove quote di mercato.

Il discorso relativo ai Suv è in costante crescita, come hanno confermato anche le case produttrici di supercar che si sono adattate alle richieste della clientela. La Lamborghini ha prodotto la Urus, la Maserati il Levante e pochi mesi fa è toccato, udite udite, anche alla Ferrari, un qualcosa che sino a pochi anni fa sembrava assolutamente impossibile.

Il Cavallino, lo scorso 13 settembre, ha tolto i veli al Suv Purosangue, spinto da un portentoso motore V12, lo stesso della 812 Superfast, che le permette di sprigionare 725 cavalli e di raggiungere la velocità massima di 310 km/h. La casa di Maranello ha sfatato i dubbi relativi alle performance dei Suv, anche se è ovvio che quando ci si chiama Ferrari produrre vetture ad alte prestazioni è la specialità della casa.

La Fiat, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe pensando ad un modello del tutto nuovo, soprattutto per il mercato americano, e potrebbe trattarsi di una versione Suv della Tipo, o comunque di un veicolo che la andrà a rimpiazzare. L’amministratore delegato della casa di Torino, Olivier Francois, ha così parlato dei piani futuri.

Ecco le sue parole: “Abbiamo il compito di sostituire la Tipo, ed un nuovo modello è atteso per il 2025. Che forme avrà? Dobbiamo superare le segmentazioni che conosciamo, come del resto stanno facendo in molti in questi ultimi tempi. Sarà un Suv, ma dovrà avere qualcosa di innovativo“.

Francois ha aggiunto: “Per rendere questo marchio sempre più redditizio, dovremo unire le line-up europee e quelle sudamericane, anche se sappiamo che per far questo ci vorrà del tempo, ma siamo fiduciosi in tal senso. Riguardo ai modelli che ci saranno, immagino che saranno elettrici da qualche parte ed a motore a combustione da altre, ma vogliamo comunque costruire tanti grandi volumi su una medesima base“.

Il CEO della casa italiana ha aperto ad una convergenza tra il mercato europeo e quello sudamericano, da sempre molto redditizio per la storica marca piemontese. Dunque, non ci sono certezza sul nuovo Suv della Tipo, ovviamente parlando di un crossover che vada ad assumere questo nome, ed è quindi impossibile mostrarvi immagini ufficiali di questa vettura.

Per il momento, dobbiamo accontentarci di questo render realizzato e caricato su YouTube dal canale “Manhoub 1“, che ci ha così fornito la possibilità di farci qualche idea in merito al Suv del futuro. Ricordiamo che, per il momento, non è possibile parlare di motorizzazioni, ma è facile intuire che la vettura adotterà motori a combustione se sarà sfruttata oltreoceano. Per ora, le indiscrezioni non parlano di una versione europea, ma tutto è in divenire in questi mesi.