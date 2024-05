MotoGP GP Francia, Sprint Race: Martin è imprendibile, Bagnaia nuovamente ko

Grande spettacolo nella Sprint Race della MotoGP di Le Mans, con il successo che va a Jorge Martin, seguito da Marquez e Vinales.

La superiorità di Jorge Martin nelle Sprint Race della MotoGP è ormai diventata un rebus per i rivali, che non hanno alcun modo di competere con il rider iberico di casa Ducati Pramac. Partito dalla pole position, lo spagnolo ha dominato, chiudendo davanti ad un Marc Marquez eccezionale, che partiva dal 13esimo posto, e che ha rimontato sin dal primo giro, con una partenza perfetta che lo ha portato a giocarsela con i primi della classe.

Terzo posto per Maverick Vinales con l’Aprilia, bravo a resistere nella fase finale alla rimonta di Enea Bastianini. Ancora una volta, la Sprint Race è stata fatale a Pecco Bagnaia, che si ritira e precipita a -29 punti da Martin, a seguito di una partenza terribile e di un lungo nella ghiaia che lo ha costretto al ko. La situazione si è aggravata per il campione della MotoGP, che proprio non riesce a trovare continuità in questo inizio di campionato. Tornando alla classifica, il quinto posto è stato ottenuto da Aleix Espargarò, seguito da Pedro Acosta e da Fabio Di Giannantonio, mentre la zona punti è stata completata da Jack Miller. Di certo, in vista della gara domenicale, non mancano gli spunti di interesse.

MotoGP, delusione per Pecco Bagnaia

La MotoGP fa tappa a Le Mans, dove Jorge Martin ha siglato il record della pista per mettere a referto la pole position. Disastroso lo scatto di Pecco Bagnaia, che dal secondo scivola al 14esimo posto, mentre Marc Marquez risale dal 13esimo al quinto. Il nativo di Cervera è scatenato e si libera anche di Maverick Vinales, chiudendo il primo giro in una spettacolare quarta posizione.

Dopo pochi giri Bagnaia finisce ko, a causa di un nuovo lungo che lo porta in fondo. Grande delusione per il campione della MotoGP che perde tanti punti in classifica, mentre Marco Bezzecchi si mette a caccia di Martin, dimostrandosi in gran forma. Tuttavia, la sua rincorsa dura poco, visto che il leader della classifica iridata è in grado di allungare, sino a vincere, mentre Bezzecchi getta via tutto a pochi giri dalla fine, regalando il podio a Marquez e Vinales. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.