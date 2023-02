Questa Volkswagen Golf vale una cifra folle: il motivo è incredibile

Su un noto sito di aste è finito un modello di Volkswagen Golf che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti, con una vendita da record.

Il mercato dell’auto è in piena rivoluzione elettrica. Tutte le marche hanno approntato piano di rinnovamento che prevedono la produzione di modelli esclusivamente senza motori termici ben prima del 2035, data in cui la UE ha vietato ai produttori mondiali di vendere auto con la vecchia tecnologia in Europa. Le marche tedesche sono al momento quelle che paiono essere in vantaggio rispetto alla concorrenza, con Audi e Mercedes su tutte che stanno guidando il resto del mercato a una transizione molto veloce all’elettrico. Le altre però non stanno a guardare e chi più chi meno ha accelerato i propri piani di rinnovamento. Tra queste la Volkswagen, che dopo il Dieselgate di qualche anno fa ha intrapreso una politica a impatto zero che riguarda non solo il parco auto ma anche le proprie aziende.

Ormai la casa di Wolfsburg è in piena rivoluzione elettrica, con la ID.7 che è realtà e che si è aggiunta all’ormai già ampia gamma senza motori termici. Le ultime Volkswagen con la vecchia tecnologia saranno la Touareg, SUV di grandi dimensioni che per il 2023 cambierà pelle anche esteticamente, ma anche la Golf. Il CEO di VW, Thomas Schäfer, ha annunciato che nel 2024 arriverà l’ultimo modello di questa auto iconica con motore termico, che sarà chiamata Golf Mk 8.5, ovvero il restyling dell’ottava generazione di questa macchina. Poi sulle sue ceneri nascerà una nuova compatta elettrica che probabilmente perderà questa denominazione ma sarà anche più potente.

Una Volkswagen Golf da “impazzire” all’asta

Presentata dalla casa tedesca nella primavera del 1974, da allora la Golf è divenuta in breve tempo uno dei suoi simboli più brillanti. Nel mercato nordamericano la I e la V serie sono state commercializzate con il nome di Volkswagen Rabbit, le restanti con la denominazione Golf. Ben otto le generazioni, ognuna ha lasciato il segno, ma soprattutto sono quelle del passato che ancora oggi fanno sognare i fan del marchio e tanti appassionati di motori.

In particolare c’è la seconda generazione GTI 16V che è rimasta impressa a tanti giovani dell’epoca e non solo. Per molto tempo ha fornito una piacevole esperienza di guida a un prezzo accessibile a tutti, con costi di manutenzione accettabili. Il modello è un 1.8 GTI due valvole da 107 o 112 cavalli, mentre quella a quattro valvole per cilindro è stata prodotta dal 1986, ed eroga una potenza di 139 cavalli senza catalizzatore e 129 cavalli con convertitore di emissioni.

Proprio su alcune Volkswagen Golf oggi si scatenano aste in tutto il mondo che richiamano l’attenzione. Sì, perché proprio i modelli GTI sono quelli più richiesti dai collezionisti. Proprio in queste settimane ce n’è una che ha scatenato un’asta incredibile. Sul sito Bring a Trailer, c’è infatti in vendita una Golf II 16V del 1992, con 86 mila chilometri percorsi ma perfettamente tenuta, che ha creato un’attenzione particolare, anzi diremmo spasmodica.

In particolare due utenti, KBod e Pablovv, hanno iniziato una vera e propria guerra di offerte, che si è conclusa con un prezzo di acquisto di 87 mila dollari, una cifra incredibile per un’auto del genere. In pratica il venditore è stato in grado di realizzare un profitto incredibilmente più alto, quasi avesse messo all’asta una supercar del passato come Lotus o Cadillac. la vettura è di un rosso fiammante, con motore e interni perfettamente tenuti, quasi uscissero dalla concessionaria. Certo, i chilometri percorsi non sono pochi, ma per gli anni che ha la vettura in realtà lo sono. E con un po’ di manutenzione, c’è da scommettere che possa scorrazzare per le strade ancora per molto tempo.