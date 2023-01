Volkswagen, arriva l’elettrica da record: autonomia clamorosa (VIDEO)

La Volkswagen ha svelato al CES di Las Vegas la nuova ID.7, che punta su un’autonomia da record. Auto splendida e prestazionale.

Al CES di Las Vegas è stata svelata una nuova frontiera dell’auto elettrica, vale a dire la Volkswagen ID.7, uno dei prodotti più attesi sul fronte delle EV di questo 2023. La casa di Wolfsburg ha deciso di fare le cose in grande in merito alle vetture “alla spina”, e la nuova nata si preannuncia ricca di novità e voglia di stupire gli appassionati.

Come avrete modo di leggere nel corso dell’articolo, il suo segreto sono i 700 km di autonomia, consentendo la possibilità di effettuare un lungo viaggio senza aver bisogno di una ricarica, un passo in avanti non da poco per le vetture elettriche, solitamente non portate a compiere più di 400 km prima del “pieno”.

La Volkswagen punta ad attaccare il primato nel settore della Tesla Model 3, grazie ad un modello inedito e ricco di particolari tecnici interessanti. Il prezzo è piuttosto elevato, ma le vetture elettriche sono ancora su standard non fruibili da tutti, nella speranza che, prima o poi, la tendenza si inverta.

Volkswagen, ecco la ID.7 da 700 km di autonomia

La Volkswagen conferma il proprio impegno nelle auto elettriche, ed al CES di Las Vegas tenutosi in questi giorni ha svelato la bellissima ID.7, vetture che si preannuncia davvero molto appetibile. Si tratta di un modello che ha una linea di berlina a tre volumi, che punta tutto sul mercato globale, con lunghezza di passo di ben 2,97 metri.

L’autonomia è il suo punto di forza, considerando che può arrivare a coprire ben 700 chilometri nel ciclo WLTP, ottenendo un clamoroso passo in avanti rispetto alle ID.3 ed ID.4, che non arrivavano neanche a 500 km di autonomia. La ID.7 potrebbe cambiare il destino delle auto elettriche, iniziando a convincere anche chi era scettico in merito al discorso lunghi viaggi.

Nuovissimo il display dedicato all’infotainment con uno schermo da oltre 15 pollici, dotato anche di realtà aumentata. La Volkswagen è riuscita anche in un’operazione di marketing notevole, presentando questa vettura a Las Vegas con una livrea cangiante e bellissima, mettendo in evidenza ben 22 zone diverse della propria carrozzeria.

Si tratta di una cromatura davvero unica, in pieno stile con la città del Nevada per via delle sue tante diverse colorazioni, che non hanno fatto altro che attirare le attenzioni su questo modello. Sul canale YouTube dedicato a tutti gli aggiornamenti sulla casa di Wolfsburg è stato pubblicato un video in cui viene mostrata la vettura che sfreccia per le strade americane, confermando quanto fosse azzeccata questa livrea.

L’obiettivo non dichiarato della ID.7 è quello di sfidare la regina dell’elettrico, vale a dire la Tesla e la sua Model 3. Il prezzo? Ancora non è stato ufficializzato, ma potrebbe partire da 62 mila euro, non proprio una spesa da poco considerando i tempi che corrono per il mercato dell’automotive e per la nostra società in generale.

Dalle immagini che abbiamo postato in basso potrete iniziare a farvi un’idea di questo gioiello teutonico, che si preannuncia come uno dei modelli più attesi del 2023. Le sue linee non possono non attirare il pubblico, anche se sull’elettrico ci sono ancora non pochi pregiudizi, che la ID.7 punta a sdoganare passo dopo passo.