Volkswagen, arriva la nuova Touareg: ecco cosa ci aspetta

La Volkswagen è pronta per svelare la nuova Touareg, la quale cambierà molto nel frontale. Ecco tutte le novità che la caratterizzano.

Il 2022 della Volkswagen è stato pieno di alti e bassi, ma questo è un discorso che si adatta perfettamente a tutto il mondo dell’automotive. Questo settore ha chiuso con un segno negativo l’anno che si è da poco concluso, e non basta il lieve miglioramento di novembre a far pensare che la crisi sia terminata.

La casa di Wolfsburg ha venduto il 6,8% in meno di auto rispetto all’anno precedente, ma il dato positivo arriva dalle nuove tecnologie. Le elettriche del marchio tedesco hanno conosciuto una vera e propria esplosione (in termini di vendite), consegnando ben 330 mila unità, soprattutto in Cina dalla quale arrivano i dati migliori.

La ID.4 è la vettura che ha fatto registrare i dati migliori, ed è la conferma che la Volkswagen crede molto in questa nuova frontiera delle quattro ruote. Pochi giorni fa è stata presentata la ID.7, una nuova EV che punta ad un impressionante incremento dell’autonomia, la quale dovrebbe salire a circa 700 km, trascinando le auto “alla spina” in una nuova frontiera.

Svelata al CES di Las Vegas nel corso delle ultime settimane, la berlina a tre volumi ha stupito tutti per la bellezza e l’eleganza delle sue forme, ma anche per le prestazioni e l’autonomia dichiarata. Che sia la volta buona per l’elettrificazione totale all’interno della casa tedesca? Per il momento, è troppo presto per dirlo, ma senza dubbio i dati registrati in termini di vendite sono stati ottimi, in controtendenza con buona parte del resto del mercato dell’automotive.

Nel frattempo, il marchio di Wolfsburg continua a puntare anche sui Suv, ed è già impegnata da tempo in alcuni test su strada la nuova Touareg. Poco tempo fa vi abbiamo parlato della nuova Tiguan, e nel 2023 è attesa anche la sua sorella maggiore. Non ci sono dubbi sul fatto che non ci saranno versioni elettriche di quest’auto, ma le prestazioni sembrano davvero far ben sperare.

Volkswagen, ecco le forme della Touareg che verrà

La Volkswagen Touareg è pronta per un pesante restyling, ed in questi ultimi mesi è stata protagonista di molti test su strade pubbliche. Ovviamente, la casa di Wolfsburg ha camuffato il nuovo Suv per cercare di non svelarne troppe novità, con gli aggiornamenti che dovrebbero riguardare soprattutto la parte anteriore.

La griglia sarà uno degli elementi più ricchi di modifiche, con un design più aggressivo che riguarda tutto il musone, già molto imponente di suo. Ci sarà anche una nuova e finissima fascetta in LED nella zona sopra i fari, che collegherà proprio i due gruppi ottici passando sopra alla maschera anteriore.

Nuovo anche il paraurti, mentre sono attese novità anche al posteriore per quanto riguarda i tubi di scappamento. L’abitacolo sarà ancor più tecnologico rispetto a quello visto sull’ultimo modello, che aveva raggiunto dei livelli già molto futuristici. Nuovissimo il sistema di infotainment con uno schermo touchscreen da 15 pollici, ma anche la zona del cruscotto è stata rivisitata, acquisendo uno schermo da oltre 12 pollici.

Passando ai motori, la Volkswagen continua a garantire le versioni a motore termico, ma c’è incertezza sul futuro della Touareg a combustione. Per il momento, sarà possibile optare per il V6 a benzina da 3,0 litri con 335 cavalli, che potrebbe essere abbinato anche al sistema plug-in per una potenza massima complessiva di ben 456 cavalli.

Attesi, anche se non ancora confermati, due motori a gasolio, da 228 e 282 cavalli, anche in questo caso V6 da 3,0 litri. Tutti i motori di cui vi abbiamo parlato avranno il sistema di trazione integrale a quattro ruote motrici 4Motion studiato ed ammodernato recentemente dal marchio tedesco, il quale continua a credere molto nelle potenzialità del suo grande Suv.

Come vi abbiamo detto, esistono alcune foto spia della nuova Touareg, ma che non ci consentono di carpirne al massimo tutti i segreti. Per fortuna, c’è sempre qualcuno che pensa bene di disegnare alcuni render dei modelli in uscita, regalandoci alcune anticipazioni che si avvicinano molto al prodotto finale, il quale comunque differirà in alcuni dettagli.

A farlo stavolta è stato il canale YouTube “Manhoub 1“, che ha caricato un video postato da noi in basso in cui possiamo apprezzare le nuove forme della Touareg. Alcuni elementi si sposano pienamente con le indiscrezioni diffuse in questi ultimi mesi, ma ora non ci resta che attendere la data ufficiale in cui l’auto verrà presentata. Nel frattempo, potete cominciare a farvi un’idea delle sue forme e delle sue performance già da queste immagini, e siamo sicuri che non ne rimarrete delusi.