Maserati, arriva la nuova Levante nel 2025: ecco le sue forme (VIDEO)

La Maserati farà esordire la nuova Levante nel 2025, e c’è la certezza sul fatto che sarà solo elettrica. Ecco come si presenterà.

In casa Maserati il futuro è elettrico, e negli ultimi giorni è stato ufficializzato il completo addio alla motorizzazione endotermica. Il Suv Levante sarà l’ultimo a dire addio al motore a combustione, e la nuova versione, ovviamente “alla spina”, sarà lanciata nel 2025, tra poco più di due anni.

Attorno a questo modello c’è grande attesa, ed a neanche dieci anni dall’immissione sul mercato di quella originale ed a combustione, sta per avvenire il grande salto verso il mondo delle full electric. Su questo settore, la casa del Tridente sta investendo davvero molto, come confermato anche da quanto accade nel mondo del motorsport.

Tra pochi giorni, infatti, arriverà il debutto assoluto del marchio italiano nel mondiale di Formula E, e c’è da dire che le premesse sono ottime. Come approfondiremo in seguito, i riscontri dei test di Valencia sono stati eccellenti, e la prima gara ci dirà se e quanto si è vicini ai team migliori e che da anni militano in questa categoria.

La notizia del giorno, in casa Maserati, è proprio quella relativa al Levante che verrà sarà full electric, una rivoluzione non da poco che conferma il grande impegno della casa modenese nel mondo delle zero emissioni. La prima versione del Suv, come detto in precedenza, venne svelato al mondo nel 2016, ed ha ottenuto sin da subito degli ottimi risultati in termini di vendite.

Il settore dell’elettrico sta, man mano, coinvolgendo anche le supercar, con la Lamborghini che da ora in avanti progetterà e costruirà soltanto vetture plug-in ibride, fino al debutto dell’elettrico previsto per il 2028. La Ferrari, almeno per ora, non ha parlato di supercar “alla spina”, ma tutto è in evoluzione in un momento così delicato per le quattro ruote.

La casa del Tridente è stata una delle pioniere dei Suv per case che di solito costruivano supersportive, ed ora vuole portare l’elettrico anche su questa tipologia di veicoli. Il percorso di elettrificazione, nelle officine di Modena, va avanti a gonfie vele, e c’è chi è già pronto a scommettere che il nuovo Levante sarà un trionfo. Per vederla, tuttavia, ci sarà da attendere ancora parecchio.

Maserati, prime anticipazioni sulla nuova Levante

La Maserati ha puntato fortemente sui Suv con l’introduzione del Levante, e nel 2025 arriverà una versione rivoluzionaria. Infatti, la casa del Tridente punterà sempre di più sull’elettrico, come confermato anche dal mondo del motorsport. Tra pochi giorni, ci sarà il debutto in Formula E, e dopo gli ottimi riscontri nei test di Valencia, l’attesa per la prima gara è alle stelle.

Tornando al mondo dell’automotive, è già stato chiarito che la prossima versione del Levante sarà elettrica e che debutterà nel 2025. Ad ufficializzarlo ci ha pensato Davide Grasso, l’amministratore delegato della casa modenese, in un’intervista ad “Autocar“, affermando: “Il nostro piano verso l’elettrificazione sta proseguendo a gonfie vele, abbiamo grandi progetti per il prossimo futuro“. La vettura sfrutterà la piattaforma Giorgio, la medesima su cui vengono sviluppate le Alfa Romeo.

La nuova Levante Folgore, nome del mezzo elettrificato, potrebbe arrivare a sviluppare ben 750 cavalli, grazie a ben tre motori elettrici che andranno a combinarsi. Prima di questa Levante, ci saranno altre Maserati che passeranno alle zero emissioni, come la MC20 e la GranCabrio.

Il Suv sarà l’ultimo della gamma del Tridente a diventare una EV, ma c’è da dire che l’attesa è alle stelle. La Levante aveva portato questo costruttore in un segmento di mercato sconosciuto, ed ora l’elettrico sarà una sfida altamente interessante, nell’attesa di scoprire quale sarà la risposta del pubblico e della clientela.

Per il momento, ovviamente, non ci sono immagini ufficiali, ma c’è già chi ne ha immaginato le forme in qualche render. Nella giornata di oggi, vi proponiamo quello caricato sul canale YouTube “RonsRides“, sempre molto aggiornato ed attivo in merito a nuovi modelli.

Dando una prima occhiata, le forme non differiscono troppo dal modello attuale, ma è ovvio che le grandi novità sono situate sotto al cofano. La casa del Tridente ha abbracciato la mobilità sostenibile, e la nuova Levante rappresenterà il salto definitivo verso le zero emissioni, visto che sarà l’ultimo modello ad abbandonare il motore termico.

Come sempre, ci teniamo a non svelarvi troppo e vi invitiamo a godervi queste splendide immagini, che proiettano gli appassionati della casa emiliana verso un futuro tutto da scoprire. Il nuovo Levante potrebbe essere un gran successo, ma tutto dipenderà dalla risposta della clientela nei confronti dell’elettrico. Per il momento, godiamoci queste prime immagini esclusive.