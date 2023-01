Porsche 911 rarissima, guardate che spettacolo: costo incredibile

Sta per finire in vendita un modello davvero speciale di una Porsche 911, che è stato prodotto in pochissimi pezzi qualche anno fa.

Il 2023 può essere un anno speciale per Porsche. Infatti il famoso marchio tedesco già dalla scorsa stagione sta trattando per fare il suo ingresso in F1 nel 2026, non con poche difficoltà. Intanto però continua la sua strada nell’ambito della produzione di auto sportive di lusso. E qui dobbiamo dire che la crisi non si è per nulla fatta sentire. Anzi, si è deciso di andare a manetta per cambiare totalmente la propria produzione. Infatti l’obiettivo è di arrivare nel 2025 a totalizzare metà delle proprie vendite con modelli elettrici. Per questo già tra un anno arriveranno sul mercato le versioni elettrificate di due grandi successi come Boxster e Cayman.

Nel frattempo sembrano non voler smettere di stupire modelli storici come la 911. Lo scorso 16 novembre infatti è stata presentata al mondo la versione Dakar, modello che nel 1984 vinse la famosa gara sulle dune africane. Un modo questo per rilanciare, come se ne avesse bisogno, una vettura che negli anni ha mietuto record su record. Basti pensare che dal 1963, anno del suo debutto, ha conosciuto già diverse generazioni e non vuole saperne di dire addio.

La 911 che deve anche parte del suo successo alla Ruf Automobile GmbH, azienda specializzata nello sviluppo, elaborazioni e tuning dei modelli Porsche. Proprio negli anni Settanta e Ottanta si è dedicata alle nuove generazioni di questa vettura, rendendola iconica con alcune sue creazioni uniche. E ancora oggi continua a stupire. Infatti è in vendita un esemplare che sta già attirando migliaia di occhi su di sè.

Porsche 911, una edizione unica all’asta

Proprio in queste settimane ha fatto scalpore la messa in vendita dell’edizione RUF RT12 R, creata sette anni fa e di cui sono stati assemblati solo 13 esemplari, 11 dei quali con trazione integrale. Proprio uno dei due non in questa versione è quello che Mecum Auctions ha deciso di vendere.

Questa Porsche 911 utilizza il motore a benzina boxer da 3,8 litri a cui sono stati impiantati due turbo KKK e sono state apportate altre modifiche, come un’aspirazione in lega, bielle in titanio e pistoni ritoccati. Tutto questo permette di raggiungere i 730 cavalli e i 940 Newton/metro di coppia. Numeri che si traducono in prestazioni invidiabili: 3,3 secondi nello 0-100 km/h e una velocità massima di 370 km/h.

Altre modifiche significative riguardano l’installazione di una sospensione coilover regolabile, pneumatici Michelin Pilot Sport Cup e freni in ceramica con pinze verniciate di giallo. A livello di design, la carrozzeria di questa Porsche RT12 R sfoggia uno spoiler specifico per questo modello, minigonne e paraurti con forme inedite con prese di aerazione che consentono un raffreddamento più efficiente. All’interno poi le finiture sono molto accattivanti, con i sedili anteriori che hanno la struttura interna in fibra di carbonio e sono ricoperti in tessuto tartan, il tutto abbinabile a parti rivestite in pelle e Alcantara.

Il prezzo a cui ci si aspetta che venga venduta? Quasi 500 mila euro, insomma non per tutti. Ma il fortunato collezionista avrà tra le mani una macchina davvero unica, che rischia tra qualche anno di valere una fortuna.