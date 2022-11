Porsche, per un modello leggendario arriva una variante off-road (VIDEO)

Sta per debuttare una Porsche davvero speciale, omaggio a una gara iconica. E per questo è stato scelto anche un modello leggendario.

Il processo di elettrificazione ormai sta coinvolgendo tutte le case automobilistiche. Compresa la Porsche, che nell’ultimo anno ha messo la sesta. Infatti l’azienda tedesca vuole che i veicoli elettrici rappresentino la metà della sua produzione globale già entro il 2025. Una mossa che ha fatto scalpore, ma che fa capire come vada velocemente anche il futuro di questo marchio. Che per centrare questo obiettivo ha deciso per una svolta radicale che coinvolgerà i suoi modelli di punta come Boxster e Cayman. Entro il 2024, infatti, entrambe verranno sostituite da una coppia di modelli completamente elettrici.

C’è però da capire ance quale sarà il futuro di un altro modello Porsche iconico, che ha fatto le fortune in questi anni del marchio. Parliamo della 911, che dopo record di vendite (come anche in pista con la sua versione GT3 RS) è pronta per un cambiamento decisamente importante. Infatti dopo mesi di foto spia, la casa tedesca ha pubblicato le prime informazioni ufficiali e gli scatti effettuati durante i test della 911 Dakar, un modello con assetto rialzato che intende omaggiare la storia del brand in una delle corse più dure nel mondo del motorsport.

Porsche, arriva la versione Dakar di un’icona

Il nuovo modello farà la sua prima apparizione “in carne ed ossa” il 16 novembre. Ed è un chiaro omaggio al modello che nel 1984 vinse la famosa gara sulle dune africane. Le specifiche tecniche sono ancora top secret, ma sappiamo che la 911 Dakar è stata testata per oltre 500.000 km complessivi, di cui 10.000 km in fuoristrada. Un lavoro enorme, che ha visto anche la partecipazione di una leggenda del rally come Walter Rohrl, che ha portato la macchina sul tracciato di prova di Chateau de Lastours nel Sud della Francia e sui laghi ghiacciati in Svezia. E proprio qui erano state scattate le prime foto spia della Porsche.

Ma per prepararsi a condizioni estreme è andata anche in luoghi estremi come i deserti del Marocco e di Dubai, con temperature di 45° e dune di sabbia alte fino a 50 metri. Un modo per capire quanto possa spingersi in avanti questa vettura che dovrà essere uno dei modelli di punta della casa tedesca per il futuro. Proprio per questa sua natura di auto da sterrati, la Porsche 911 Dakar è dotata di nuove sospensioni e pneumatici da off-road costruiti su misura, oltre a un ABS ricalibrato per migliorare la frenata con questi tipi di terreni difficili.

Al termine dei vari collaudi, la casa madre ha fatto sapere che questo modello trasmette le sensazioni di una 911 su asfalto. Tra gli ultimi avvistamenti c’è quello fatto al Nurburgring, dove ha girato con varie altezze in assetto, cosa che fa pensare anche alla possibilità che siano stati utilizzate sospensioni regolabili ad aria. Mentre è ancora mistero sul motore, che però rumors vogliono sia quello boxer della Carrera 4S da tre litri turbo e 450 CV. C’è però da dire che la Porsche sta lavorando da tempo da una variante ibrida, ma non è chiaro se questo motore debutterà già sulla Dakar o su modelli che usciranno dal 2025 in poi.

Per ora è chiaro però che ci sono grandi aspettative per questa 911 Dakar, che si andrà a scontrare con la Lamborghini Huracan Sterrato, che debutterà anch’essa a breve. La rivale dovrebbe avere un V10 da oltre 610 CV e sarà presentata a Miami dall’1 al 3 dicembre. Insomma una sfida a distanza che già entusiasma i fan dei due marchi. E che chissà che non trovi uno sbocco anche sulle dune più famose del mondo in un futuro.