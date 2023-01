Peugeot Inception sbarca a Las Vegas: ecco l’auto del futuro

Al CES è approdata anche la Peugeot, che ha mostrato al mondo un concept pieno zeppo di novità tecnologiche che sono pronte al debutto.

Oltre al cambio di marchio, la Peugeot sta vivendo in questi mesi un grande cambio. Dal punto di vista della filosofia, come tutte le grandi case, sta accelerando verso l’elettrico, con una svolta che ha già portato diversi modelli a dire addio ai motori termici e diversi altri sono pronti a sbarcare sul mercato. Nel frattempo però sta accelerando con nuove proposte per accontentare sempre più larghe fette di potenziali clienti. Tra le ultime in ordine di uscita c’è la 408, un crossover moderno dalle linee filanti che ha da subito fatto centro. E per rilanciarsi ha anche deciso di puntare sul lato sportivo, tornando nel mondo dell’endurance dopo oltre un decennio di attesa con la 9X8, che punta decisamente alla 24 Ore di Le Mans.

Da sempre però il marchio Peugeot è sinonimo di tecnologia. Basti pensare all’i-Cockpit, che a praticamente cambiato il modo di concepire il posto di guida in auto e che proprio quest’anno ha festeggiato i suoi 10 anni. Ora però per la casa francese è venuto il momento di fare un ulteriore step in avanti.

A Las Vegas al Consumer Electronics Show il marchio transalpino infatti si è presentato con una novità molto attesa, perché piena zeppa di tecnologia e nuove idee, anche dal punto di vista stilistico, che mirano a essere i paradigmi del futuro per il mercato dell’auto. Parliamo del concept Inception.

Peugeot, un concept che guarda al futuro

Si tratta di un’auto completamente elettrica che monta due motori compatti, uno anteriore e uno posteriore, alimentati da una batteria da 100 kWh, che si combinano per generare 671 CV. Una potenza davvero da brividi, basti pensare che l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in poco meno di tre secondi, come una supercar.

La batteria, forse la più grande mai vista, consentirà al Peugeot Inception di percorrere 800 km con una singola carica con un consumo energetico di soli 12,5 kWh per 100 km. Inoltre, il veicolo consente di aggiungere ulteriori 30,5 km di autonomia in un minuto e 150 km di autonomia aggiuntiva in cinque minuti con la sua tecnologia a 800 V e può anche essere ricaricata questa macchina in modalità wireless.

Costruito sulla più grande delle quattro piattaforme BEV -by-design di Stellantis a partire dal 2023, l’Inception Concept ha la sagoma di una berlina e raggiunge i 5 metri di lunghezza. La parte anteriore ospita una luce modulare in vetro che include dei sensori, con il caratteristico logo Peugeot in 3D al centro. Entrambe le estremità del pannello frontale in vetro mostrano la nuova firma luminosa con il caratteristico design ad artiglio di Peugeot.

Una Tech Bar simile a quella del prototipo della Sony-Honda, la Afeela, corre orizzontalmente lungo le porte, che comunicano messaggi al guidatore e al passeggero mentre si avvicinano. La Tech Bar ospita molti sensori e radar e visualizzerà informazioni come i livelli di carica della batteria.

Tanta tecnologia al suo interno

L’interno è essenzialmente una capsula di vetro che include il parabrezza, che si estende fino a dove dovrebbe essere il cofano, i finestrini laterali e i finestrini laterali. Il vetro stesso è stato trattato con ossidi metallici (processo originariamente utilizzato per trattare le visiere dei caschi degli astronauti della NASA) per ottimizzare le proprietà termiche. Quello che colpisce poi è che questa Peugeot è priva di qualsiasi cruscotto, traversa o paratia per un ambiente completamente aperto per vedere la strada. Tutti i tessuti degli interni sono materiali sostenibili, come il rivestimento in velluto realizzato al 100% in poliestere riciclato.

L’intelligenza artificiale all’interno del veicolo riconoscerà il conducente e i passeggeri e regolerà le impostazioni di comfort come la postura del sedile, la temperatura, la modalità di guida e le preferenze multimediali come desiderato da ciascun occupante. Fa il suo debutto poi su questa Peugeot Inception l’i-Cockpit di nuova generazione, che si ispira ai videogiochi con il suo sistema di controllo Hypersquare, eliminando la necessità di un volante convenzionale. L’auto è guidata dalla tecnologia steer-by-wire e controllata con controlli digitali.

L’Hypersquare ospita uno schermo simile a un tablet con pittogrammi che mostrano i comandi per i diversi sistemi del veicolo che possono essere impostati ergonomicamente con un pollice, senza togliere la mano dal piantone dello sterzo. In pratica questa auto è una delle prime a montare una guida autonoma di livello 4. Peugeot prevede di rendere disponibile la tecnologia Hypersquare su un modello di nuova generazione prima della fine del decennio.