La chiave di quest’auto costa quanto una Fiat Panda: è una roba assurda

Alcune auto hanno costi davvero proibitivi. Questa però raggiunge cifre folli, tanto che la sua chiave costa quanto una Fiat Panda.

Tra il 2016 ed il 2022, la casa automobilistica francese Bugatti ha prodotto un modello fantascientifico, denominato Chiron. Si tratta dell’erede della famosa Veyron, che in poco tempo è diventata antica considerando la tecnologia della sua sostituta, giudicata una delle auto più belle e veloci di tutto il panorama mondiale delle quattro ruote.

La presentazione di questo capolavoro avvenne al Salone di Ginevra del 2016, il primo marzo di quell’anno, ed il mondo ebbe la possibilità di scoprire una nuova frontiera delle hypercar. Il nome è dedicato a colui che fu un grande pilota monegasco, vale a dire Louis Chiron, al quale è stata dedicata anche una curva del tracciato dove si corre il GP di F1.

La Bugatti Chiron potrebbe toccare la velocità massima di 420 km/h, ma si è deciso, per motivi di sicurezza, di auto-limitarla elettronicamente a 380, pur sempre una bella cifra da raggiungere. L’accelerazione è spaventosa, e permette al guidatore di raggiungere i 100 km/h partendo da fermo in appena 2,4 secondi, nonostante un peso di quasi 2000 kg.

Sono pochissimi i fortunati che possono permettersela, e non solo per via del costo esorbitante di acquisto. Infatti, anche le spese di manutenzione, come vedremo nelle prossime righe, sono davvero incredibili, ed ora le andremo ad approfondire per sedare la vostra curiosità su questo modello.

Bugatti Chiron: la sua chiave costa quanto una Fiat Panda

La Bugatti Chiron, come detto, ha un prezzo che vai dai 3,6 milioni di euro ai 5,5, e tutto dipende dalle varie versioni che si possono scegliere. Tutto ciò ci fa capire che sono davvero pochissimi i fortunati che possono permettersela, ma è bene che sappiate anche un’altra curiosità riguardo a questo capolavoro.

Anche la sua manutenzione, infatti, costa un patrimonio, come ci ha mostrato “The Hamilton Collection” in un video realizzato poco tempo fa. Prima di tutto, è bene che sappiate che se doveste perdere la chiave della vostra Chiron, per rifarla occorre una spesa di ben 12 mila euro, l’equivalente di una Fiat Panda nuova di zecca.

La manutenzione generale dell’auto, che si fa ogni quattro anni, costa circa 31 mila euro, mentre il cambio delle gomme costa circa 4 mila euro per ogni singolo pneumatico. Se il motore W16 dovesse avere qualche problema e la vostra Bugatti non dovesse più essere in garanzia, per il cliente sarebbero dolori veri, visto che la sua sostituzione costa qualcosa come 800 mila euro.

Nel video postato in basso vengono spiegate tutte le singole spese a cui sono costretti i proprietari della Chiron, che sulla faccia della terra sono davvero pochissimo. Se in futuro vi dovesse venire in mente di acquistarne una, vedete di trattarla con i guanti bianchi, altrimenti la manutenzione vi costerà più dell’acquisto stesso.

Scherzi a parte, si sa che chi acquista un modello del genere non avrà di certo problemi per tenerla nel migliore dei modi con controlli frequenti e spese non indifferenti, ma sarebbe un peccato comprare una Chiron e tenerla in uno stato di abbandono. Tramite questo video, troverete le risposte a tutte le vostre domande in merito ai costi di manutenzione.