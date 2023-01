Tom Cruise non può avere una Bugatti: il motivo è clamoroso (VIDEO)

La star di Hollywood Tom Cruise non potrà più possedere una Bugatti in futuro. Il motivo è davvero assurdo ed ora ve lo spiegheremo.

Il nome di Tom Cruise riporta subito alla mente una serie di film leggendari, che hanno accompagnato la nostra vita e che continuano ad esaltarci. Ultimamente è uscito il sequel di “Top Gun“, e c’è da dire che le avventure di Pete Mitchell detto Maverick non smetteranno mai di regalarci emozioni.

Come la gran parte delle star del cinema, dello sport e dello spettacolo in generale, anche lui è un grande appassionato di motori, ma oggi vi racconteremo una storia che ha davvero dell’incredibile ed in cui fare fatica a credere. I famosi VIP hanno delle possibilità economiche nettamente superiori alla media, e ciò gli permette di acquistare delle supercar con prestazioni eccezionali, ma a cifre ovviamente molto alte.

Tom Cruise è stato escluso dalla lista di coloro che possono acquistare una Bugatti, per via di un curioso “incidente” che accadde qualche anno fa e che tra poco andremo ad indagare. Il suo amore per il mondo dei motori e delle corse è confermato anche da uno dei film più famosi in cui ha mai preso parte, ovvero “Giorni di tuono“, in cui era un famoso pilota della Nascar che si ritrovò vittima di un brutto incidente.

Piuttosto nota la sua passione per la F1, come confermato dalla sua presenza al Gran Premio di Gran Bretagna del 2021, in cui assistette al trionfo del suo amico Lewis Hamilton, che riuscì a superare a pochi giri dalla fine Charles Leclerc. Tom non ha mai negato il suo amore per le due e per le quattro ruote, ma la storia di cui è stato protagonista non può fargli piacere, anche perché non ci sono soluzioni a quanto accaduto qualche tempo fa.

L’attore dovrà farsene una ragione, ma va detto che la casa francese ha forse preso una decisione fin troppo esagerata e “cattiva” nei confronti della star di Hollywood, che come potrete vedere con i vostri occhi, non ha fatto nulla di male. La Veyron è ancora nel suo garage, ma per il motivo che stiamo per analizzare, sarà l’ultima Bugatti che potrà guidare.

Tom Cruise, ecco perché non può acquistare una Bugatti

La Bugatti, così come la Ferrari, possiede una sorta di lista nera, in cui sono scritti i nomi di coloro che non potranno acquistarne altre in futuro. Tra di loro c’è anche Jenson Button, campione del mondo di F1 nel 2009 con la Brawn GP, reo di aver venduto la sua qualche anno fa. In questa black list rientra anche Tom Cruise, la star di Hollywood che non è ben visto dal marchio francese per un motivo curioso.

Prima di tutto, occorre specificare che l’attore possiede ancora la sua Veyron, acquistata nel 2005 per più di un milione di dollari. La vettura è un gioiello straordinario, spinta da un motore W18 a tre bancate e da sei cilindri, che le consente di raggiungere una potenza massima di 1001 cavalli ed una top speed pari a 408,47 km/h.

La Veyron è ben più di una supercar, è un’opera d’arte prodotta in soltanto 450 esemplari. L’attore la presentò con grande orgoglio alla prima del suo “Mission Impossible III“, ed il fattaccio è legato proprio a quell’evento. Tom Cruise si presentò sul tappeto rosso proprio a bordo del suo gioiello, e scendendo dalla vettura si diresse dal lato opposto per aprire lo sportello alla passeggera.

Si trattava di Katie Holmes, la moglie dell’attore di quel periodo, ma la scena fu abbastanza comica. La star di “Top Gun” perse una trentina di secondi nel cercare di aprire la portiera alla compagna, che pareva essere rimasta incastrata. Cruise fu costretta a forzarla leggermente, dando l’idea che la sua Bugatti avesse qualche difetto di fabbrica e causando un danno d’immagine alla casa francese.

Tutto ciò ha portato il marchio, produttore di auto da sogno, a bandire l’attore dalla possibilità di acquistare le proprie vetture in futuro. La decisione è stata troppo dura? Giudicate voi, ma dalle immagini si evince che l’attore non ha fatto nulla di assurdo, per cui è una scelta che si fa davvero fatica a capire, soprattutto considerando ciò che questo personaggio significa per il mondo dello spettacolo.

Il canale YouTube “0andix” ha caricato un video nel quale si vede tutta la scena, immortalata dall’alto. Si nota subito l’arrivo dei paparazzi vogliosi di riprendere e fotografare questo momento, che sicuramente ha causato un minimo di imbarazzo al famosissimo attore. Una cosa così non si vede tutti i giorni, ma la Bugatti poteva prenderla in maniera più sottile.