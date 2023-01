Audi, spiata in pista la nuova A4 Avant 2024: è una bomba (VIDEO)

L’Audi sta testando al Nurburgring Nordschleife la nuova A4 Avant, attesa sul mercato per il 2024. Ecco come sarà la vettura.

In casa Audi si lavora sulla gamma del futuro, con grandi novità pronte ad essere svelate all’orizzonte. Sul fronte dell’elettrico c’è grande fiducia, anche se le ultime notizie, che vengono dal mondo delle corse, non sono state positive da questo punto di vista. Attualmente sono in corso gli ultimi giorni della Dakar, e per la casa di Ingolstadt le notizie sono state tutt’altro che positive.

Carlos Sainz, che aveva aperto vincendo la prima tappa, è stato protagonista di numerosi incidenti, così come Stephane Peterhansel che si è dovuto ritirare, e tanto meglio non è andata neanche a Mattias Ekstrom, attardatissimo in classifica. La casa di Ingolstadt ha puntato tutto sulla RS Q e-tron, vettura a trazione elettrica che conta comunque su una minima potenza proveniente dal motore termico.

L’esperimento è stato un fallimento, e la vittoria sta andando nuovamente alla Toyota di Nasser Al-Attiyah, che da tanti anni domina questa gara. Per l’Audi si tratta di una brutta batosta, l’ennesima di questi ultimi anni molto difficili dal punto di vista del motorsport.

Per il futuro della casa tedesca nel mondo delle corse si punta tutto sul progetto F1, che prenderà il via nel 2026 inglobando la Sauber. I tedeschi stanno già formando la loro squadra di motoristi che dovranno impegnarsi e non poco per costruire una power unit di livello, nella speranza di riuscire a sfidare i primi della classe. Per il momento, c’è la consapevolezza che occorrerà fare esperienza prima di puntare al top, ma la casa di Ingolstadt non fa mai le cose tanto per farle.

Sul fronte automotive, sta per essere presentata la nuova versione dell’A4, la B10, che avrà sia la versione berlina che quella station wagon. L’uscita è attesa per il 2024, e dopo questo modello potremmo assistere ad una rivoluzione senza precedenti per quello che riguarda questo marchio. Ecco i suoi segreti.

Audi, ecco la nuova A4 Avant in pista al Nordschleife

Le case tedesche sono solite testare le loro nuove vetture sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, il famoso Inferno Verde dove la F1 ha corso sino al 1976, anno del terribile rogo che coinvolse la Ferrari di Niki Lauda. Assieme a Mercedes e BMW, anche l’Audi gira su questo incredibile tracciato lungo oltre 20 chilometri per mettere a dura prova i modelli in uscita, nel tentativo di carprirne anche i minimi difetti e correggerli.

Nella giornata di oggi, vi proporremo alcune immagini di un modello molto atteso, vale a dire la nuova A4 Avant che vedrà la luce nel 2024. Il canale YouTube “CarSpyMedia” ha caricato un video in cui l’auto viene ritratta mentre è spinta al massimo tra i saliscendi del Nordschleife, regalando spettacolo ai presenti.

Negli ultimi mesi sono state rilasciate alcune immagini della nuova A4 durante alcuni test sulle strade pubbliche, e nonostante la livrea camouflage si notano grandi differenze stilistiche con la generazione precedente. La B10 (il nome del progetto), si preannuncia come una versione rivoluzionaria del modello più rappresentativo del marchio di Ingolstadt, ed ora andremo a scoprirla.

Di questo modello si parla ormai da tanto tempo, ma ci sono alcuni motivi precisi per cui l’uscita è stata posticipata. Tra questi, ovviamente c’è la complicata situazione post-pandemica ed anche il discorso legato alla guerra tra Russia ed Ucraina, con la crisi dei microchip che ha profondamente colpito l’Audi ed anche la Volkswagen.

La nuova A4 manterrà sia la versione berlina che station wagon, così come quella all-road, ed apparirà molto più sportiva, con gruppi ottici anteriori rivisti ed un frontale più piatto. Per quanto riguarda le motorizzazioni, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti, con le versioni diesel e benzina accompagnate dal plug-in e mild hybrid.

Per il futuro, tuttavia, c’è in ballo una grande novità, visto che l’A4 potrebbe cambiare nome e diventare full electric. La casa dei quattro anelli è una di quelle che sta puntando maggiormente sulla transizione ecologica, come si è visto anche da alcuni concept presentati di recente. La A4 B10 manterrà le stesse dimensioni ed il medesimo passo della serie precedente.

Per ora non ci resta altro da fare che ammirarla in queste prime immagini in pista, in attesa che questo modello venga finalmente presentato. La storia della B10, sino ad ora, non è stata di certo fortunata visto tutte le vicissitudini che ne hanno rimandato il lancio, ma ormai manca poco all’unveiling ufficiale. Nel frattempo, iniziate a farvi un’idea delle sue forme in base a queste prime riprese.