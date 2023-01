Incidente terribile per Sainz alla Dakar: la sua reazione è assurda (VIDEO)

Continua la Dakar da incubo dell’Audi e di Carlos Sainz, con lo spagnolo protagonista di un nuovo crash. Le immagini sono da brividi.

La Dakar 2023 si è rivelata un vero e proprio calvario per l’Audi e per Carlos Sainz senior, che nelle ultime ore è stato protagonista di un nuovo incidente, in questo caso davvero spaventoso. La casa di Ingolstadt aveva iniziato il raid più famoso del mondo con tante belle speranze di far bene, ma le cose non sono andate come previsto.

Il due volte campione del mondo rally aveva dominato la prima tappa ponendosi subito in testa alla classifica generale, per poi precipitare nelle retrovie a causa di alcuni problemi e di incidenti. Brutta l’avventura anche per Stephane Peterhansel, vincitore di ben 14 Dakar nella sua carriera, il quale ha anche perso conoscenza in un brutto impatto alla fine della scorsa settimana.

Sainz ha comunque dato spettacolo per la sua tenacia e la voglia di non mollare mai, confermando che nonostante l’età che avanza, è ancora un osso durissimo da battere. Nelle ultime ore, è arrivata un’altra testimonianza della sua incredibile tempra, visto che è stato protagonista di un brutto incidente nel quale la sua Audi è risultata molto danneggiata.

Sainz, brutto incidente con l’Audi che si cappotta

Alla Dakar è andata in scena nel corso della giornata di martedì 10 gennaio la nona tappa dell’edizione 2023 del rally raid più famoso del mondo. Questo evento verrà ricordato per la fallimentare spedizione di casa Audi, con Carlos Sainz che si è ritrovato vittima di un nuovo crash, durante i 358 km della tappa in questione.

Nel sesto chilometro della stage, lo spagnolo ha perso il controllo della RS Q e-tron, macchina molto difficile da guidare e controllare sulle parti più sconnesse delle varie tappe, finendo per cappottarsi e distruggere il proprio mezzo. Sia lui che il suo copilota hanno accusato immediatamente un dolore importante alla schiena, e si è pensato di elitrasportare il tre volte vincitore della Dakar all’ospedale di Riyadh in elicottero.

Sainz ha però stupito tutti, chiedendo al mezzo di trasporto di tornare nel luogo dell’incidente in attesa di assistenza meccanica, vista la sua ardente volontà di proseguire la corsa. Abbandonando la vettura in quel punto, lo spagnolo sarebbe stato costretto al ritiro, e la sua intenzione è invece quella di proseguire la corsa e di portare al traguardo la sua Audi, seppur con un distacco infernale dai primi della classe.

Una mossa inattesa quella del pilota iberico, che ancora una volta ne testimonia l’incredibile forza di volontà, nonostante un’età che farebbe pensare al ritiro chiunque. Per quanto riguarda la classifica generale, prosegue la dittatura ferrea delle Toyota, con Nasser Al-Attiyah che veleggia verso il quinto successo della carriera alla Dakar, a bordo di una vettura collaudata e guidata egregiamente dal principe qatariota.

Nel video che vi abbiamo postato, potrete ammirare l’incredibile cappottamento dell’Audi del due volte campione del mondo rally, che in discesa da una duna ha impattato troppo violentemente contro la sabbia, scatenando la reazione scomposta della sua vettura. Per fortuna, lo spagnolo sta bene.