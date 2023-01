Porsche, arriva la nuova Panamera nel 2023: ecco le sue forme

La Porsche si prepara all’uscita della nuova Panamera che sarà svelata a breve. Ecco le sue forme e le info tecniche sulla vettura.

In casa Porsche prosegue la transizione verso un futuro all’insegna dell’elettrico, ma per il momento si vuole ancora puntare anche sulle motorizzazioni endotermiche. La conferma arriva delle indiscrezioni relative alla nuova Panamera, più precisamente la sua terza serie che è attesa per questo 2023.

I primi muletti hanno cominciato a girare già da qualche mese, e non ci sono dubbi sul fatto che non sarà presente una sua versione full electric. Il marchio di Weissach sta facendo molta esperienza sull’ibrido e sui plug-in ibridi, in un momento molto intenso anche dal punto di vista del motorsport.

A fine gennaio debutterà la nuovissima 963 LMDh alla 24 ore di Daytona, vettura che parteciperà, oltre all’IMSA americano, anche al FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans del centenario in programma per la metà di giugno. La Porsche è la più vincente di tutte alla maratona francese con ben 19 affermazioni, ed è arrivato il momento di muovere le statistiche, aggiornate al 2017.

In questi mesi si decide anche il futuro riguardo alla F1, e dopo l’accordo saltato con la Red Bull il progetto power unit pare essersi arenato. Tuttavia, l’arrivo di Audi nel Circus mantiene alta la volontà di tornare nel Circus anche per gli uomini della casa di Weissach, che non vogliono abbandonare questo progetto. Stante la voglia dei tedeschi di correre nella massima formula, c’è però da considerare il fatto che non entreranno con un team ufficiale, e per questo è fondamentale trovare una squadra con cui legarsi.

Al momento, i tedeschi non hanno partecipato alle riunioni preliminari sulle power unit, ed il tempo inizia a stringere in chiave 2026. Il reparto ricerca e sviluppo sul settore automotive continua a dare i suoi frutti, e la conferma arriva dalle immagini della nuova Panamera che sta già gasando gli appassionati della Cavallina. Scopriamo insieme quelle che saranno le sue forme che vedremo già nei prossimi mesi dell’anno.

Porsche, ecco come sarà la nuova Panamera per il 2023

La Porsche sta per mettere al mondo la nuova Panamera, con più precisione la terza generazione di questo modello. La notizia principale, in un mondo delle quattro ruote che va sempre più verso l’elettrico, è relativa alla motorizzazione: il marchio di Weissach ha deciso di puntare ancora sulla propulsione a combustione.

La terza serie si riconosce con numero di progetto 972, e negli ultimi mesi ne sono stati avvistati vari prototipi in giro per le strade tedesche, che hanno permesso agli esperti di ricostruirne, più o meno, le forme. La parte anteriore è destinata a cambiare in maniera massiccica, con fari quadrangolari e delle prese d’aria ben più marcate nella zona del paraurti, facendo assumere alla Panamera delle forme mastodontiche.

La parte dei fari posteriori non può non ricordare la Taycan, con una lunga striscia che copre tutto il retro della vettura, con inglobata la scritta della casa tedesca. Per quanto riguarda gli interni, tutto è digitalizzato, ed anche in questo caso ci sono molti elementi ripresi direttamente dalla Taycan, ovvero l’elettrica per eccellenza del marchio teutonico.

Per quanto riguarda i motori, come detto, si punterà sul termico, con un V6 turbo da 2.9 litri ed un V8 turbo da 4 litri che farà vivere delle grandi sensazioni di guida al volante di questo gioiello tedesco. Ovviamente, la vettura sarà ibrida e non totalmente termica, con batterie agli ioni di litio da 48 volt e che sono stati rivisti per essere omologate come Euro 7.

Non mancheranno le versioni plug-in, e l’autonomia in modalità elettrica completa dovrebbe garantire circa 100 km di percorrenza senza aver bisogno di ricariche. Potrebbe sparire la versione Sport Turismo, anche se per il momento non abbiamo conferme in tal senso, ma si tratta soltanto di indiscrezioni. Riguardo al futuro a lungo termine della Panamera, non mancano i dubbi, visto che la Porsche pare aver puntato su modelli come la Taycan, la Macan e la Cayenne, per cui la terza serie potrebbe essere l’ultima.

Per il momento, tuttavia, mancano le conferme, e non possiamo far altro che mostrarvi le prime immagini presenti in un video caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, in cui si possono notare tutte le differenze tra la nuova Panamera e le serie precedenti. La presentazione è attesa tra pochi mesi, con le prime consegne che partiranno verso la fine dell’estate, almeno secondo le ultime notizie. Godetevi lo spettacolo della nuova Panamera, ed iniziate a farvi un’idea della bellezza e dei comfort che potrà offrire ai fortunati acquirenti del futuro.