Porsche, record straordinario: incredibile cosa ha fatto questa 911 GT3 RS

La Porsche 911 è l’icona per eccellenza della casa di Weissach, ed anche stavolta non ha deluso i fan. Ecco l’impresa compiuta.

In casa Porsche non c’è mai tempo per rilassarsi, e si va sempre a caccia di un nuovo primato da abbattere. Ancora una volta, la casa di Weissach è riuscita a non deludere sé stessa ed i fan, siglando un record strepitoso sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, tempi di imprese leggendarie e di prestazioni da brividi.

Il marchio tedesco, di proprietà della Volkswagen, aveva già fatto sognare gli appassionati proprio su questa pista nel 2018, quando aveva ottenuto il record assoluto del tracciato. Nel giugno di quell’anno, Timo Bernhard portò la 919 Evo a siglare un pazzesco 5’19”546 che disintegrò il record precedente, appartenuto sempre ad una Porsche, con il grande Stefan Bellof che nel maggio del 1983 girò in 6’11” sulla 956 griffata Rothmans.

La conformazione del tracciato era leggermente differenze, ed è chiaro che stiamo parlando di due vetture che sono separate tra di loro di ben 35 anni dal punto di vista tecnologico. La 919 Evo venne realizzata dalla casa tedesca per omaggiare la 919 Hybrid, che tra il 2015 ed il 2017 vinse tre 24 ore di Le Mans ed altrettanti titoli piloti e costruttori nel FIA WEC, demolendo la concorrenza di Toyota ed Audi.

Si trattò di una vettura eccezionale, e la sua evoluzione fu un qualcosa di strepitoso. La versione Evo venne liberata di tutti i vincoli regolamentari, munita anche di un DRS e spinta al massimo delle proprie possibilità. Percorrere oltre 20 chilometri di pista, in particolare, del Nordschleife, in poco più di 5 minuti fu un’impresa incredibile, ma non fu l’unica di quel mostro di potenza.

Infatti, poche settimane prima, Neel Jani si prese anche il record del tracciato di Spa-Francorchamps, girando in 1’41”770, migliorando il precedente primato che apparteneva a Lewis Hamilton, stabilito con la Mercedes di F1 nel 2017. Il sette volte iridato si riprese poi ciò che era suo, siglando la pole position del GP del Belgio nel 2020 in 1’41”252, a bordo della monoposto più veloce della storia.

Tuttavia, quanto fatto dalla 919 Evo resta impresso nella memoria di tutti, e la casa della “Cavallina” ha ora un altro motivo per essere orgogliosa dei propri risultati. Nelle prossime righe infatti, vi racconteremo di quanto fatto pochi giorni fa dalla nuovissima 911 GT3 RS, autrice di un tempo impressionante proprio sull’Inferno Verde.

Porsche, primato eccezionale per la 911 GT3 RS

La Porsche 911 GT3 RS è diventata la nuova primatista di questa gamma. Il nome 911 ha fatto la storia della casa di Weissach, ed è probabilmente la vettura più famosa di questo costruttore. La vettura ha ora ottenuto un record proprio sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, girando in 6’49”328, migliorando di oltre 10 secondi quanto fatto dalla sua progenitrice.

In macchina c’era un certo Jorg Bergmeister, che nelle gare endurance ha vinto di tutto e di più con la 911, e che ora è uno degli uomini chiave nello sviluppo delle supercar della casa tedesca. La supercar che è andata in pista era equipaggiata dal pacchetto Weissach, con gomme Michelin Pilot Sport studiate appositamente per tale modello in collaborazione con il marchio francese.

Il motore è un quattro litri aspirato, che sprigiona sino a 525 cavalli, che permette al guidatore di spingersi sino a 296 km/h di velocità massima, con un’accelerazione che copre gli 0-100 km/h in 3,2 secondi. Un vero e proprio siluro, la cui impresa è stata commentata da Andreas Preuninger, Direttore delle vetture GT della Porsche

Ecco le sue parole, comprensibilmente cariche di orgoglio: “Oggi, la nostra 911 GT3 RS è riuscita a mantenere ciò che speravamo, sin da quando l’abbiamo vista per la prima volta: ha garantito l’eccellenza assoluta su una delle piste più difficili del mondo. Considerando che le condizioni che abbiamo trovato non erano di certo quelle ideali, con un forte vento contrario sul lungo rettilineo della Döttinger Höhe ed un clima molto freddo qui al Nurburgring, siamo molto contenti del crono che siamo riusciti ad ottenere“.

Preuninger ha poi concluso sottolineando i grandi miglioramenti che sono stati apportati a questo già leggendario modello: “La 911 GT3 RS stabilisce dei nuovi record anche sul fronte dell’aerodinamica e del telaio, un grande traguardo per noi. Mai prima d’ora un’auto da strada si era avvicinata così tanto al motorsport ed ai suoi standard di eccellenza“.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Una vera e proprio impresa quella compiuta dalla nuova 911 GT3 RS, dal momento che migliorare di oltre 10 secondi il record precedente per questa gamma non era di certo un risultato semplice da ottenere. La pista è ovviamente molto lunga ed i distacchi possono crescere a dismisura, ma si tratta comunque di un risultato destinato ad entrare nella storia del marchio.