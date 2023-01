Schumacher, Vettel svela il suo segreto: ecco come stanno le cose

Nei primi anni della sua carriera Vettel è riuscito ad esaudire il sogno di lottare in pista con Schumacher. Ma perché Michael era il suo idolo?

Tra i desideri di qualsiasi sportivo di alto livello figura senz’altro il confronto diretto con la persona che è stata d’ispirazione. Ecco perché per Sebastian Vettel non è stata una sorpresa trovarsi a fronteggiare Michael Schumacher, per lui un mentore e un amico. Ciò che al contrario desta stupore è come è avvenuto. Come se fosse destino che si verificasse.

Quando il quattro volte iridato approdò in F1, nel 2007, il Kaiser si era già ritirato. Poi però nel 2010 arrivò la chiamata di Mercedes che, rientrata nel Circus come costruttrice proprietaria di un team aveva bisogno di un riferimento esperto da affiancare al giovane Nico Rosberg.

E lì si creò l’occasione. Perfetta seppur fugace essendo durata fino al termine del 2012. Certo, non era più il cannabile di un tempo, spietato nei confronti degli avversari, ma è stata comunque una chance importante.

“Battermi con lui non è mai stato qualcosa di surreale. A volte mi venivano dei flash relativi al passato trascorso assieme. Altre, quasi dimenticavo che si trattava della stessa persona che avevo ammirato da piccolo. Ciò perché per me era importante la persona, non le statistiche“, ha affermato al podcast Beyond The Grid.

Vettel stupefatto da Schumacher, quando è successo

Dunque, negli anni, i due hanno avuto modo di mettersi alla prova in frangenti e contesti differenti. Uno di questi è stata la Race of Champions, disputata quando appunto l’asso di Heppenheim correva per la Red Bull e Schumi per la Stella. Allora dovevano difendere i colori della Germania.

E fu esattamente durante quella manifestazione che Seb rimase a bocca aperta, per l’incredibile abilità dimostrata dal suo idolo di adattarsi ad ogni genere di vettura. “Anche se era per divertimento e non competizione, vederlo destreggiarsi su un kart e qualsiasi altra macchina era speciale. Era nettamente il migliore. Forse influiva la mia ammirazione, ma avevo l’impressione che nessuno fosse in grado di fare le stesse cose“, il suo ricordo emozionato.