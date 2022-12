Nissan Ariya: un livello di sicurezza mai visto prima (FOTO)

Il nuovo crossover elettrico si è sottoposto ad oltre 400 prove per valutarne la sicurezza. Per Nissan Ariya arrivano le 5 stelle NCAP

Nissan Ariya è un prodotto a dir poco rivoluzionario. Il nuovo crossover coupé 100% elettrico del marchio asiatico, inserito come vi abbiamo già raccontato anche tra le finaliste del Car Of The Year 2023, non solo sta colpendo tutti per il suo design e la sua tecnologia, ma anche per un grado di sicurezza ai massimi livelli e sviluppato curando ogni minimo dettaglio.

Di recente e in tal senso la nuova Nissan Ariya si è sottoposta, superandoli brillantemente, ai più rigorosi test, dimostrandosi perfettamente in grado di preservare una sicurezza assoluta e costante in qualsiasi contesto, tanto per i passeggeri a bordo quanto per gli altri utenti della strada.

D’altronde, la sicurezza è sempre stata un priorità assoluta per Nissan che da sempre concepisce sin dal principio le sue nuove vetture seguendo dei rigidi criteri, prima di sottoporre ogni singolo modello in fase di sviluppo a prove estremamente indicative che permettono di valutarne le risposte in caso di incidente e condizioni di difficoltà.

Oltre 400 prove con un grado di tolleranza bassissimo

Tornando ad Ariya, presso il Centro Tecnico Nissan di Atsugi, in Giappone, una squadra composta da ingegneri specializzati ha sottoposto il nuovo crossover elettrico ad oltre 400 prove che avevano l’obiettivo di riprodurre impatti frontali, laterali e posteriori, oltre a simulare eventuali collisioni anche con pedoni.

Tutti questi test hanno un grado di tolleranza bassissimo, pari ad un millesimo di secondo, proprio per rispondere alle rigide norme imposte e richieste da Nissan.

Tanti gli aspetti che i tecnici pongono sotto la loro valutazione, a partire dalla misurazione delle forze d’urto su carrozzeria e componenti strutturali dell’automobile, e di conseguenza la quantità di energia che questi trasferiscono all’interno dell’abitacolo.

Come da consuetudine, sono stati utilizzati appositi manichini equipaggiati di sensori in tutto il corpo e in particolare nelle parti più delicate per individuare le conseguenze degli impatti sui passeggeri all’interno del veicolo.

Una sicurezza a 5 stelle Euro NCAP

Tutti questi elementi, sommati ad altri che compongono la tabella complessiva dei rigorosi test effettuati su Nissan Ariya presso il Centro Tecnico di Atsugi, hanno permesso di emettere una valutazione positiva a pieni voti per ciò che concerne i sistemi di sicurezza, attiva e passiva, della vettura.

Nissan Ariya ha una spiccata capacità di prevenire gli incidenti, e di ridurre al minimo fin quasi ad annullarle le possibili conseguenze, in caso di collisione, sui passeggeri a bordo.

A supportare tutto ciò è arrivata anche la certificazione dell’Organizzazione indipendente Euro NCAP che ha assegnato alla nuova Nissan Ariya un totale di 5 stelle in termini di sicurezza. Il massimo voto possibile per una vettura.

Nissan Ariya: tassello chiave per la strategia Ambition 2030

Sicurezza ma anche sostenibilità, come detto in apertura Nissan Ariya è un prodotto davvero rivoluzionario e anche piuttosto strategico all’interno della programmazione a lungo termine che Nissan sta portando avanti con il nome di Ambition 2030.

Con questa strategia Nissan si pone l’obiettivo di rispondere alle sempre più incalzanti esigenze ambientali e sociali, fornendo modelli elettrificati e con un sistema tecnologico innovativo in grado di trovare una collocazione sempre più rilevante all’interno dei mercati chiave del panorama automobilistico mondiale

Il piano Ambition 2030 rappresenta, inoltre, un tassello fondamentale per Nissan nella strada che porterà il costruttore asiatico a diventare definitivamente carbon neutral in tutte le fasi di produzione e vita dei suoi prodotti entro il 2050.