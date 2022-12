Ecco le 7 finaliste del Car Of The Year: chi vincerà?

Tutti aspettano quale sarà la Car of the Year, un riconoscimento importantissimo che dà sicuramente prestigio alla vettura che lo ottiene.

Svelate nei giorni scorsi le sette finaliste del Car of The Year 2023, il più autorevole premio automobilistico europeo organizzato da 9 riviste del settore tra cui l’italiana AUTO.

A contendersi lo scettro di regina di quest’anno saranno la Jeep Avenger primo BEV di casa Jeep, la versatile Kia Niro, il moderno crossover Nissan Ariya, la rivoluzionaria Peugeot 408, la tecnologica Renault Austral, il progetto condiviso Subaru Solterra/Toyota bZ4X e la Volkswagen ID.Buzz erede elettrica del mitico Bulli.

Sette regine con la spina per il titolo di Car of the Year

Elettrificazione, naturalmente, a farla da padrona, anche se la selezione ha prodotto un verdetto leggermente più eterogeneo rispetto allo scorso anno, quando su sette finaliste complessive ben sei erano a zero emissioni.

In questa edizione invece, sono solo tre le vetture in finale a venire prodotte unicamente in versione 100% elettrica (Avenger, Ariya e ID.Buzz), mentre le altre quattro (Peugeot 408, Austral, Niro e Solterra/Toyota bZ4X) presentano sia varianti ibride che zero emissioni.

La proclamazione a Gennaio al Salone di Bruxelles

Il lotto delle auto finaliste del Car Of the Year 2023 è stato decretato prendendo in considerazione un range complessivo di 45 vetture, ridotte poi a 27 ed infine alle sette che si contenderanno il titolo il prossimo 13 gennaio nell’immediata vigilia del Motor Show di Brussels, che aprirà ufficialmente al pubblico dal giorno successivo, il 14, e fino al 22 di gennaio per la sua centesima edizione e che per quel che concerne il premio Car Of the Year prenderà il posto del Salone dell’Auto di Ginevra, per anni teatro della proclamazione dell’auto vincitrice.

Fino a quel momento le sette auto finaliste verranno messe a disposizione dei giurati, 60 giornalisti specializzati provenienti da 23 paesi diversi, che avranno modo di provare e valutare nel dettaglio le singole vetture e infine decretare, con votazione anonima, la loro Auto dell’anno 2023.