Audi, la Q3 che vanta un primato particolare: ecco di cosa si tratta

L’Audi Q3 è stata sottoposta ad un restyling lo scorso anno ed il prossimo arriverà tra qualche mese. Ecco una sua caratteristica.

In casa Audi si punta sempre di più sui Suv e sui crossover in generale, come confermato dalle indiscrezioni che riguardano il restyling della Q3 versione “base” ed anche della Sportback. L’obiettivo della casa di Ingolstadt è quello di assicurare spazi interni sempre migliori al conducente ed ai passeggeri, e questo obiettivo era già stato raggiunto con la rinfrescata data nel 2018.

Nelle prossime righe, vi racconteremo alcune caratteristiche proprie della Q3, che il nuovo modello atteso per la fine del prossimo anno vuole migliorare in maniera ulteriore. La casa dei quattro anelli, come ben sappiamo, sta preparando l’arrivo in F1, e sta pian piano abbandonando tutti gli altri settori del motorsport, con grande amarezza di tutti i suoi appassionati.

L’Audi vanta una storia da corsa lunghissima, fatta di vittorie nei rally, alla 24 ore di Le Mans, nell’endurance, nel GT e nel DTM, ma anche da tante altre parti. Nel 2023 sarebbe dovuta tornare alla maratona francese, ma il programma è stato poi abbandonato proprio per concentrare tutte le energie sul programma F1, che diverrà attivo nel 2026.

C’è tanta curiosità attonro a questo progetto, che vedrà la casa tedesca inglobare la Sauber, con Andreas Seidl nelle vesti di grandi capo del team. Nel frattempo, restando sull’automotive, c’è un argomento interessante di cui parlare riguardo al futuro ed al presente di questo modello.

Audi, ecco la caratteristica della Q3 normale e Sportback

Quando parliamo dell’Audi Q3 ci riferiamo ad un modello azzeccatissimo, su cui la casa di Ingolstadt decise di puntare a partire dal 2011, ed è nata dopo gli ottimi risultati fatti registrare della Q7 e dalla Q5. Come è facilmente immaginabile, la Q3 è il Suv più compatto di questa gamma, anche se in seguito è arrivata anche la Q2 che ha delle dimensioni ancor più ridotte.

L’ultima Q3 ha subito un restyling lo scorso anno, ma a quanto pare ne è atteso anche un altro per la fine del 2024, segno che su questo modello specifico c’è ancora tanta voglia di investire visti gli ottimi numeri fatti registrare dalle vendite. Molto interessante anche il modello Q3 Sportback, ovvero un Suv-Coupé sportivo ed elegante allo stesso tempo, che condivide con la versione “base” le dimensioni.

A proposito di dimensioni, la Q3 è lunga 4,5 metri, per 1,856 di larghezza e 1,616 di altezza. La Sportback è praticamente uguale, essendo solo leggermente più lunga, di appena 15 mm, un qualcosa di davvero impercettibile ma che influenza comunque il passo del Suv compatto.

La Q3 di prima generazione, quella nata nel 2011, aveva un solo, grande difetto: era carente in termini di spazi negli interni. Questa problematica è stata risolta qualche anno fa, precisamente nel 2018, quando è stata lanciata l’ultima versione, che da pochi mesi ha subito anche un restyling che ha perfezionato ulteriormente il già ottimo lavoro svolto.

Ci sono ben 1.050 mm di spazio davanti e quasi 970 cm in termini di bagagliaio, con doppio fondo che è stato studiato anche per ospitare una bella cappelliera rigida. Presente anche uno schienale che è diviso in ben 3 parti nei sedili posteriori, ed il divano può scorrere anche di ben 15 cm con la possibilità di reclinare e regolare gli schienali.

Se si abbattono i sedili, lo spazio è di circa 1525 litri, che divengono 1400 sulla versione Sportback. Essendo un modello più estremo e sportivo, quest’ultimo ha un tetto che si abbassa in maniera più evidente per cercare migliori flussi aerodinamici, ma questo è un qualcosa che chi acquista la Sportback deve sapere.

Se c’è un difetto nel bagagliaio di questa macchina? Sicuramente l’altezza della soglia, che arriva a 75 cm, ma c’è comunque la possibilità di avere una portiera di ingresso più ampia che equilibra le cose. Il bagagliaio perde molto, in termini di capienza, se si opta per il motore ibrido plug-in, spinto da un TFSI a benzina di base che toglie circa 150 litri di capienza alla parte posteriore dell’Audi in questione.

La Q3 resta comunque un modello più che azzeccato, e con l’ultimo restyling ha raggiunto uno dei bagagliai più grandi e capienti della sua categoria di Suv compatti. L’attesa per vedere il suo nuovo restyling è alle stelle, e c’è fiducia che lo si potrà vedere già per la fine del 2024.

Nel frattempo, ad Ingolstadt si lavora alacremente anche per l’arrivo della Q5 Sportback, di cui vi abbiamo già parlato qualche tempo fa e che sta effettuando i primi test su strada. La Q3 restyling potrebbe essere testata, a breve, sul Nurburgring Nordschleife, dove tutte le case tedesche provano i loro nuovi modelli prima di presentarli e metterli in vendita.