BMW, la X6 M LCI cambia faccia? Eccola spiata in pista (VIDEO)

La BMW sta lavorando ad un facelift della X6 M LCI, e da alcune immagini possiamo dare un’occhiata alle novità. Andiamo a scoprirle.

In casa BMW si continua a lavorare in chiave futura, ed oggi vi parleremo di un modello che catturerà la vostra attenzione. Si tratta della nuovissima X6 M LCI, uno dei Suv più amati dagli appassionati della casa tedesca, che al suo interno prevede di portare tantissime novità.

A prima vista si nota subito il frontale rivisto con nuovi fari anteriori e prese d’aria ancor più estreme ed aggressive, ma è nell’abitacolo e soprattutto sotto al cofano che si celano le maggiori novità, con un display del tutto nuovo ed un motore che promette prestazioni da brivido, abbinato ad un sistema ibrido che ormai non è più un optional su gran parte delle vetture odierne.

La BMW sta lavorando molto sul processo di elettrificazione, ma c’è da dire che gli investimenti sull’ibrido non accennano affato a fermarsi. In questo senso, c’è grande attesa anche per quanto riguarda il reparto corse della casa di Monaco di Baviera, visto l’imminente debutto in pista della LMDh, la M Hybrid V8, la quale esordirà ufficialmente alla 24 ore di Daytona di fine gennaio.

L’auto ha completato molti test prima del debutto in gara, e se la dovrà vedere oltreoceano contro una concorrenza niente male, fatta da Porsche, Cadillac ed Acura. Nel 2024 la nuova auto sbarcherà anche in Europa, partecipando al FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans in classe regina.

La sfida è appena cominciata, ma siamo sicuri che i tedeschi non la prenderanno affatto sotto gamba, come sempre fatto in passato quando hanno accettato una scommessa così importante. Nel frattempo, vi faremo venire voglia di farvi un giro a bordo di una X6 M LCI attraverso alcune immagini del modello aggiornato, che in questi giorni ha girato proprio in Germania in attesa della prossima presentazione.

BMW, ecco in pista al Nurburgring la nuova X6 M LCI

Come spesso accade con i nuovi modelli per le case automobilistiche tedesche, anche la BMW X6 M LCI è stata protagonista di un debutto in pista al Nurburgring Nordschleife, la lunghissima pista immersa in un bosco, denominata “L’Inferno Verde” o “Il Cimitero” all’epoca del GP di Germania di F1, per via della sua pericolosità e della sua infinita lunghezza.

La casa di Monaco di Baviera ha deciso di testare un modello rivisto nel frontale, ma secondo varie informazioni ci sono tante novità anche dal punto di vista della motorizzazione. La nuova X6 sarà spinta dall’innovativo propulsore S68, che spinge anche la X7 M60, la 760i e la XM, tutte vetture che hanno una potenza molto elevata.

Si tratta di un V8 Biturbo da 4,4 litri, che è molto più efficiente del suo predecessore, riducendo i consumi e le emissioni di CO2. C’è anche un sistema ibrido da 48 volt, ma non è ancora chiaro a quanto ammonti la potenza esatta, che sicuramente sarà molto elevata e garantirà prestazioni di alto livello per coloro che decideranno di acquistarla.

Nella altre BMW infatti, il motore S68 arriva a ben 750 cavalli, ovviamente assistito anche dalla potenza della parte ibrida, che nelle vetture odierne è diventato fondamentale per raggiungere picchi di potenza ottimali. Stando alle ipotesi, questa X6 arriverà a sprigionare oltre 650 cavalli.

Per quanto riguarda il facelift, ovvero il rinnovamento del frontale, si distingue per i nuovi fari anteriori, con anche alcune nuove prese d’aria. Oltre a ciò arrivano anche delle novità per quanto riguarda il suo abitacolo, con un nuovo display curvo iDrive 8 con gli indicatori di direzione digitali ed una nuova levetta del cambio, totalmente rivista rispetto alla versione precedente di questa serie.

La casa tedesca, come al solito, ci tiene ai comfort di chi sale in vettura, e sarà molto interessante osservarla ancor più da vicino quando verrà presentata in maniera ufficiale. L’unveil è atteso per il 2023, ed è probabile che si tratti della seconda parte del prossimo anno visto che ancora non sono state comunicate le date esatte.

Il canale YouTube “CarSpyMedia“, nella sua solita efficienza, ha mostrato in anteprima le immagini di questo nuovo gioiello in pista al Nurburgring Nordschleife, dove ha girato permettendo ai collaudatori di valutarne subito le prestazioni e di correggere eventuali difetti.

Come detto in precedenza, tutte le case tedesche mettono alla frusta i nuovi modelli su questo tracciato, proprio per via delle sconnessioni dell’asfalto e delle tante insidie che nasconde. Mettetevi comodi e godetevi queste prime immagini dell’auto in pista, in attesa che il costruttore teutonico comunichi maggiori dettagli in merito.