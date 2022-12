Audi, arriva una nuova Q5 Sportback nel 2023? Ecco come sarà (VIDEO)

In casa Audi potrebbe arrivare presto una nuova Q5 Sportback, pronta ad esaltare gli appassionati. Ecco come potrebbe essere.

L’Audi lavora sulla gamma del futuro, ed uno dei modelli più chiacchierati del momento è sicuramente il Q5. Il crossover di Ingolstadt vide la luce nella sua prima serie nel lontano 2008, ed è da poco uscita la sua ultima versione, della quale si sta preparando anche la Sportback, la cui uscita sul mercato è prevista per la fine del 2023.

Per il marchio di Ingolstadt questi anni saranno fondamentali, sia da un punto di vista dell’automotive che da quello più sportivo. Infatti, dopo l’abbandono del progetto Le Mans che sarebbe dovuto partire nel 2023, è stato resto noto l’ingresso in F1, previsto per il 2026. Il marchio tedesco ingloberà tra pochi anni la Sauber, puntando subito a dar battaglia ai team di punta.

L’Audi entrerà con una propria power unit, dopo aver spinto molto per il varo di un nuovo regolamento sui motori. Quelli che entreranno in vigore nel 2026 saranno propulsori che daranno importanza ancor maggiore alla parte elettrica nonostante l’eliminazione della MGU-H, quella che in passato ha fatto vedere i sorci verdi alla Honda nei suoi primi anni nel Circus.

Ad Ingolstadt hanno vinto di tutto nel motorsport, ma non hanno mai avuto esperienze in F1. La casa tedesca sta portando dentro di sé tantissimi tecnici per la progettazione dell’unità propulsiva, ma c’è da dire che quanto imparato a Le Mans ed in Formula E nell’ultimo decennio potrebbe ritornare utile per ben figurare nella massima formula.

Dopo un’introduzione sui piani sportivi futuri di questo marchio, è bene concentrarci sulla notizia di questi giorni, ovvero l’arrivo di una nuova Q5 Sportback per la fine del 2023. Sapendo dell’impegno della casa dei quattro anelli riguardo ad una mobilità più sostenibile, siamo sicuri che la notizia che vi riporteremo vi sorprenderà. Ovviamente, stiamo parlando delle motorizzazioni su cui questo modello ha deciso di puntare, anche se, almeno per il momento, mancano ancora le dovute conferme. Ad Ingolstadt c’è voglia di svecchiare la gamma in chiave futura, con un occhio ad un nuovo design ed altre novità.

Audi, la nuova Q5 Sportback del 2023 sarà fantastica

L’Audi è pronta a lanciare una nuova versione della Q5 Sportback, che secondo le indiscrezioni avrà un design futuristico, ma molto più simile ad una Coupé piuttosto che ad un crossover a livello di linea. Nel video postato in basso, un render del canale YouTube “Manhoub 1“, possiamo avere qualche anticipazione, e c’è da dire che queste immagini faranno venire l’acquolina in bocca agli amanti della casa di Ingolstadt.

A giudicare da questo render, emergono subito dei fari anteriori più stretti rispetto alla sua antenata, con un paraurti anteriore che nasconde una novità di alto livello: infatti, in esso verranno integrate delle prese d’aria, ed anche il radiatore dovrebbe risultare del tutto riprogettato, assumendo una forma differente rispetto al passato, quasi come un ottagono.

La lunghezza dovrebbe aumentare di pochi millimetri, ma il passo resterà quasi lo stesso. Per quanto riguarda gli interni, non ci saranno differenze rispetto alla nuova Q5, con la stessa console centrale appena riprogettata ed uno schermo touchscreen più grande. Se vi state chiedendo la data di uscita, sappiate che non la vedremo prima della fine del 2023, per cui ci sarà da attendere ancora circa un anno.

Riguardo alle motorizzazioni, ci sono molte voci a riguardo. La Q5 uscita da pochi mesi ha puntato sui motori a combustioni e sull’ibrido plug-in, ma non è stata inserita la variante full electric. Si è trattato di una mossa che ha sorpreso quasi tutti, dal momento che l’Audi è un marchio che da vari anni sta puntando sull’elettrico, come del resto il gruppo Volkswagen in generale.

Dopo lo scandalo del dieselgate di qualche anno fa, la casa di Wolfsburg ci ha tenuto a ricostruirsi un’immagine puntando sulla mobilità sostenibile, ed è per questo che la scelta di Ingolstadt è stata una gran sorpresa. Riguardo alla Q5 Sportback che vedremo tra qualche mese, è più che probabile che vedremo una scelta simile, anche se non possiamo darvi conferme sino a quando non uscirà la comunicazione ufficiale da parte della casa dei quattro anelli.

Nel video postato in basso, potrete iniziare a farvi un’idea di questo nuovo modello, che promette di soddisfare i palati più raffinati, in un mercato dell’automotive che va sempre più verso il mondo dei crossover e dei Suv. Ad Ingolstadt si punta a fare le cose in grande, e la nuova Q5 Sportback non vuole essere da meno rispetto alle sue sorelle.