F1, che stangata per questi piloti: è stato un 2022 nero

La F1 è la Federazione che regala il maggior numero di emozioni nel Motorsport, ma le multe quest’anno sono fioccate a destra e a manca.

La stagione 2022 è stata sicuramente tra le più emozionanti in assoluto nella storia recente della Formula 1 perché, pur non avendo una lotta al titolo serrata fino alla fine, sono state davvero molto poche le gare deludenti, ma qualcuno purtroppo non è stato in grado di rispettare le regole.

Ricevere delle multe non è mai una condizione ben accettata da nessuno, meno che meno da persone che svolgono il ruolo di pilota di professione e anche quando sono in pista devono sempre stare attenti a non eccedere.

In questo Mondiale abbiamo sicuramente assistito davvero a tantissime situazioni che si possono considerare al limite, con quasi tutti i piloti che alla fine hanno dovuto sedersi di fronte alla Federazione e rispondere delle proprie infrazioni.

Ecco allora che anche in questa stagione c’è chi si è tristemente superato in negativo e dunque ha dato modo ai commissari di poter usare il pugno di ferro, ma ora partiamo subito assieme con i dieci piloti più multati del Mondiale 2022.

A chiudere questa classifica ci ha pensato Yuki Tsunoda, con il giapponese che non ha di certo avuto un buon feeling con la monoposto e la sua Alpha Tauri che purtroppo è stata molto deludente nella stagione.

Il giapponese ha dovuto alla fine del Mondiale portare di tasca propria nelle casse della FIA un totale di 3300 euro, con la multa più ingente che è avvenuta in occasione del GP del Belgio, quando l’asiatico ha rallentato eccessivamente la propria guida in qualifica, subendo così un’ammenda di 1300 euro.

Al nono posto troviamo invece Lando Norris, con il britannico che si è dimostrato nel complesso abbastanza disciplinato con un totale di soli 5000 euro di multa durante l’anno.

Chi invece può tirare un bel sospiro di sollievo per essere solo ottavo in questa graduatoria è Lance Stroll, un pilota che purtroppo ha dimostrato in diverse circostanze di eccedere nello stile di guida e la multa più cospicua è arrivata con un “unsafe release” che lo ha portato a pagare 5000 dei 6300 euro complessivi di multa in stagione.

Inizia a farsi più sostanzioso il settimo posto con l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, con il Boscaiolo finlandese che in totale ha toccato quota 8100, con 1000 di questi che sono derivati dal non aver rispettato la velocità nella corsia box in occasione del GP di Monaco.

La parte bassa della classifica viene completata da Daniel Ricciardo, dunque è la McLaren a essere la prima Scuderia con entrambi i piloti nella lista nera, con l’australiano che in totale ha dovuto pagare 10.000 euro in seguito all’aver ostacolato Ocon nelle qualifiche di Jeddah.

Grandi nomi tra i più multati in F1: c’è una Ferrari

La Top 5 dei piloti maggiormente multati nella stagione 2022 della F1 si apre con uno dei piloti che ha potuto vincere il Mondiale costruttori e si tratta di Sergio Perez e della sua Red Bull.

Il messicano ha superato di poco Daniel Ricciardo con un totale di 10.300 euro di multa, con l’ex Racing Point che ha dovuto pagare 10.000 euro di ammenda in occasione del GP di Monaco, dove ha ostacolato volutamente George Russell.

Ai piedi del podio troviamo il mitico Sebastian Vettel, con il tedesco che ha voluto lasciare con il botto il Mondiale e nel complesso ha dovuto sborsare un totale di 11.300 euro, con la più singolare che è derivata dai 5000 euro comminati per aver corso in Australia…su di uno scooter.

Oltre alla McLaren anche per l’Alfa Romeo c’è una triste doppietta di piloti in questa classifica e la medaglia di bronzo se la aggiudica il cinese Guanyu Zhou, con un totale di 15.000 euro di multa complessivi, con la più salata che è arrivata a Montreal per non aver rispettato il dissuasore arancione e il tutto è costato 5000 euro.

Al secondo posto ecco la Ferrari, ma se in classifica piloti abbiamo trovato Charles Leclerc in quella delle multe tocca a Carlos Sainz portare in “alto” il nome della Ferrari.

I 25 mila euro di multa sono derivati dall’impending causato ai danni di Lance Stroll in occasione del GP di Monaco, ma qualcuno ha fatto leggermente peggio.

Si tratta infatti di Lewis Hamilton, con il fenomeno britannico che trova sempre il modo di poter chiudere al primo posto in qualche classifica, anche se i 25.500 euro di multa non sono proprio un vanto.

Di questa somma ben 25 mila sono derivati dall’aver usato il piercing in occasione del GP di Suzuka e dunque poteva essere davvero facilmente evitata, ma alla fine forse è giusto così che anche nel 2022 ci sia un Hamilton davanti a tutti.