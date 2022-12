Charles Leclerc, annuncio shock sui social: arriva la separazione

Charles Leclerc e Charlotte Siné hanno deciso di lasciarsi. La decisione è stata presa e ufficializzata dal monegasco su Instagram.

Il vice campione del mondo della Ferrari, Charles Leclerc, potrà godersi ancora qualche settimana di vacanza prima dell’inizio della nuova stagione, ma senza la sua storica compagna. Il monegasco, dopo essere stato campione della GP3 nel 2016 e della Formula 2 nel 2017, è riuscito a togliersi la soddisfazione di arrivare quantomeno secondo in F1 nel 2022. Max Verstappen è stato, assolutamente, imbattibile al volante della RB18. Il talentuoso pilota di Hasselt ha conquistato la bellezza di 15 Gran Premi.

Leclerc ha ottenuto tre trionfi, mettendo la parola fine ad un digiuno di vittorie durato due anni e mezzo. Il monegasco è arrivato a Maranello, dopo la stagione d’esordio nella squadra svizzera dell’Alfa Sauber. Dopo le prime vittorie in Ferrari fu soprannominato il “Predestinato”. Il giovane non hai mai tradito le aspettative della FDA, semmai è la Ferrari che ha tradito le sue. Nel 2019 Charles riuscì a spuntarla in un duello interno con il quattro volte iridato Sebastian Vettel, chiudendo la sua stagione d’esordio in Ferrari al quarto posto. Senza qualche contrasto interno avrebbe anche potuto ottenere la terza piazza. La crescita al fianco di un grande campione lo ha aiutato ad inserirsi al meglio negli ingranaggi della Scuderia.

Dopo due stagioni avare di soddisfazioni a causa di auto non all’altezza. Il monegasco è tornato a vincere, al volante della F1-75, in Bahrain, Australia e Austria. Le aspettative alla vigilia erano molto elevate, ma l’affidabilità e le scelte del muretto hanno lasciato a desiderare. Il giovane della Ferrari è passato dal lottare per la corona vs Max Verstappen a subire la rimonta in classifica del secondo pilota della Red Bull Racing, Sergio Perez. La prima parte di stagione aveva fatto sognare i fan del Cavallino. La Rossa sembrava essere tornata ai fasti del passato. Tutto è durato troppo poco. A Monaco e Silverstone il #16 ha vissuto una delusione cocente, terminando alle spalle del suo teammate.

Fin qui Leclerc in F1 ha ottenuto 5 vittorie in 112 partenze, 24 podi e conquistato 868 punti. Il dato impressionante è legato alle pole position. Il Principino di Monaco ne ha già messe a segno 18. Il suo talento è indubbio, ma non ha mai avuto un team impeccabile costruito intorno alla sua figura. Max Verstappen è sempre stato sostenuto da una squadra che lo ha messo in primo piano. In Ferrari non vi sono state gerarchie nemmeno quando il monegasco si è ritrovato, con un pizzico di fortuna, con 46 punti di vantaggio sul campione olandese. La differenza con Sainz è risultata palese già nelle prime corse del 2022. Alla fine il secondo posto è stato un amaro premio di consolazione. Terminata la sua lunga stagione, Charles ha scelto di prendersi una pausa dove ha riflettuto sulla sua relazione con Charlotte.

La scelta di Charles Leclerc

Dopo una storia d’amore di 5 anni con Giada Gianni il giovane ha scelto di legarsi a Charlotte Siné. Charles ha incontrato la sua ex ragazza, la prima volta, nella sua città natale. Giada e Charlotte erano amiche a Monaco. Quindi è proprio tra le stradine del Principato che è scoccata la scintilla e tra i due ed è nato un forte legame. Giada rimase molto sorpresa, e si sfogò sui social: “Charles mi ha lasciata, pensa solo alla Ferrari”. Charles lasciò l’affascinante bionda per gettarsi tra le braccia della mora monegasca.

Charlotte è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale della Societé des bains de Mer, una società fondata alla fine dell’Ottocento che gestisce l’intrattenimento del Principato, dagli hotel al casinò. La studentessa di architettura nell’Università di Ginevra è diventata molto nota anche su Instagram. Il suo profilo è seguito da oltre 700k follower. La ragazza è amante dei viaggi e ha spesso seguito il pilota in giro per il mondo.

La ragazza non ama, particolarmente, stare sotto i riflettori. In occasione dell’ultima tappa del campionato del mondo 2022 era presenta ad Abu Dhabi. E’ voluta essere vicina al suo uomo in un momento molto delicato della stagione. Il Principino di Monaco, infatti, ha rischiato di essere sopravanzato da Sergio Perez, ma grazie ad una ottima strategia ad una sola sosta è riuscito a tenersi stresso il secondo posto in graduatoria. Leclerc se ne va in Mercedes? La risposta del monegasco è chiara. Date una occhiata anche al seguente articolo: Ferrari, cosa cambia sulla monoposto del 2023? C’è un’enorme novità.

La coppia ha deciso di chiudere la loro love story. I due erano soliti postare molte foto insieme, ma negli ultimi giorni non vi erano stati aggiornamenti. La coppia sembrava essere indivisibile, ma è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Questa la dichiarazione ufficiale su IG usata da Leclerc per dare la notizia della rottura: “Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e di rimanere buoni amici. Abbiamo condiviso così tanti momenti grandiosi e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. Lei è fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie“.