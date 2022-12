Alfa Romeo, ecco come sarà la Giulia SWB Zagato: è splendida (VIDEO)

L’Alfa Romeo ha da poco annunciato con un teaser l’arrivo della Giulia SWB by Zagato. Ecco come saranno le sue forme nel 2023.

Tra Alfa Romeo e Zagato sta per esserci un ritorno di fiamma, viste le voci che sono emerse negli ultimi mesi. Da diverso tempo si parlava di un possibile modello che fosse sportivo ed elegante allo stesso livello, e la conferma è arrivata pochi giorni fa proprio dal marchio del Biscione.

Per il 2023 è attesa la Giulia SWB Zagato, nell’attesa che in futuro arrivi una vera e propria supercar, l’erede della 8C e della 4C. La casa di Arese è intenzionata a fare le cose in grande, non lasciando da parte il grande amore degli appassionati per questa tipologia di modelli che coniugano eleganza ed alte prestazioni, nel pieno stile dell’Alfa di una volta.

Il gruppo Stellantis, di cui il Biscione fa parte da qualche anno, è intenzionato a dare full power sull’elettrico, iniziando a svecchiare le varie gamme ed a puntare sulla mobilità sostenibile. Per quanto riguarda i marchi italiani, c’è da registrare una forte accelerazione da parte della Fiat in questo senso, con alcuni modelli elettrici che stanno per uscire.

In chiave 2023 è attesa la nuovissima Panda, mentre da poche settimane è stata rilasciata la 500 Abarth “alla spina”, modello che ha fatto discutere e non poco per le proprie caratteristiche, una sorta di snaturamento dello stile dello storico elaboratore, che da sempre rivede le vetture della casa torinese regalando prestazioni più elevate ed un sound da brivido.

L’elettrico sta cambiando tutti i canoni dell’automotive, ed in questo senso l’Alfa Romeo deve dare un’accelerata non da poco. Ad inizio anno è stato svelato il Suv Tonale, il primo modello ibrido del marchio di Arese, ma per il futuro ci sono tante altre novità che sono pronte a stupirci.

Nel 2024 arriverà il primo B-Suv full electric, e per i puristi delle quattro ruote ed amanti di questo marchio le brutte notizie non sono affatto finite. Infatti, le prossime Giulia e Stelvio saranno totalmente elettrificate, dicendo addio sia ai motori termici tradizionali che alle versioni ibride, anche ai plug-in che negli ultimi periodi stanno crescendo in termini di vendite e di gradimento da parte degli automobilisti.

Stellantis ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro, ma prima di gettarsi nel full electric, l’Alfa ha deciso di regalare un ultimo brivido agli amanti del motore a combustione, puntando tutto su una nuova fusione con Zagato. La Giulia realizzata in collaborazione con il carrozziere più famoso d’Italia in termini di supercar sarà una vettura da sogno, e c’è già chi ne ha immaginato le prime forme. Scopriamole insieme.

Alfa Romeo, ecco come sarà la Giulia SWB Zagato

La nuova Alfa Romeo Giulia SWB Zagato è attesa per il 2023, anche se non c’è ancora una data ufficiale riguardo alla sua presentazione. Pochi giorni fa è stato pubblicato, proprio dal marchio di Arese, un teaser che ci anticipa qualcosa relativamente al nuovo gioiello, con un’evidente striscia luminosa a LED posizionata sulla parte posteriore.

Riguardo alla motorizzazione, al momento non ci sono informazioni, ma qualche indiscrezione parla della possibilità di vederla equipaggiata con un motore spinto da ben 510 cavalli, lo stesso della sportivissima Giulia Quadrifoglio. La sigla SWB indica la dicitura Short Wheel-Base, il che indica solo e soltanto una cosa: la nuova creatura creata in collaborazione tra l’Alfa e Zagato punterà su un passo accorciato rispetto alla Giulia tradizionale.

Non ci sono dubbi sul fatto che questa Alfa Romeo sarà davvero molto particolare ed unica nel suo genere, e la notizia di poter contare su un motore termico avrà già rassicurato gli appassionati. Tuttavia, c’è anche la possibilità che ne venga prodotta una versione ibrida o addirittura elettrica, ma immaginiamo che il V6 Biturbo da oltre 500 cavalli sarà la versione più gettonata.

Come detto in precedenza, oltre alla foto teaser non abbiamo altre immagini che possano darci dettagli ulteriori sul nuovo capolavoro della casa di Arese, ma per fortuna c’è sempre qualcuno che ne immagina le forme e che può darci una prima idea su come potrebbe essere questa vettura.

A farlo, in questa occasione, è stato un video caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, da sempre molto attivo nel realizzare render che fanno sognare gli appassionati. Come potrete vedere, c’è un’idealizzazione della luminosa banda a LED posizionata sul posteriore, con la presenza anche di un alettone che le regala un’anima ancor più sportiva. Dalle immagini seguenti potrete iniziare a farvi un’idea delle sue forme, e c’è da dire che sono davvero fenomenali ed affascinanti.