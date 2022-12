Alfa Romeo, arriva la Giulia SWB by Zagato: sarà mostruosa (FOTO)

L’Alfa Romeo ed il mitico carrozziere Zagato stanno per riunirsi con un modello speciale della Giulia. La prima foto fa sognare i fan.

Un marchio come quello dell’Alfa Romeo è destinato a restare nei cuori degli appassionati in ogni caso, visto ciò che questa casa automobilistica rappresenta. Le vittorie nei primi anni della storia della F1, le imprese nella Mille Miglia, il legame con la Scuderia Ferrari, e poi le vittorie recenti nel DTM e nei campionati di turismo, impediranno ai tifosi di dimenticare ciò che il Biscone ha rappresentato per il mondo delle quattro ruote.

Il futuro della casa di Arese, tuttavia, parla elettrico, così come per il resto dei costruttori che fanno parte del gruppo Stellantis. L’Alfa, all’interno della sua gamma, non ha ancora alcuna EV, con la Tonale presentata ad inizio anno che è stata la prima ibrida prodotta dalla casa del Biscione.

In futuro, ovviamente, è previsto l’arrivo delle auto “alla spina”, e la prima sarà un B-Suv previsto per il 2024, il quale porterà l’Alfa Romeo nel mondo delle emissioni zero. La volontà è quella di riconvertire presto tutta la gamma, ed è già stato ufficializzato che le prossime Giulia e Stelvio saranno soltanto elettriche, senza più possibilità di vederle con motore termico o ibrido.

La nuova era dell’automotive è ormai iniziata, ma è chiaro che per convincere tutta la popolazione a passare all’elettrico occorrerà un lungo processo. Al momento, i prezzi sono del tutto improponibili considerando la grave crisi economica in cui siamo immersi ed i vari rincari che hanno messo alle corde la gran parte della popolazione.

Al momento, è impensabile spendere cifre così importanti per vetture che, almeno per ora, non garantiscono grandi risparmi neanche in termini di consumi. La crisi energetica ha portato all’aumento anche della corrente elettrica, cosa che, ovviamente, si riflette sul prezzo dei “pieni” per le auto full electric.

Come detto, la prossima Giulia sarà una EV, ma prima potrebbe arrivare un modello molto particolare di questo modello, una supersportiva che dovrebbe anticipare l’avvento della prima supercar dai tempi della 8C, risalente ormai a diversi anni fa e che ha lasciato uno splendido ricordo a tutti gli affezionati del Biscione.

Per questa versione della Giulia sono previste le cose in grande, e nelle ultime ore ne abbiamo finalmente avuto anche un teaser che ci ha dato alcune informazioni in merito. Nelle prossime righe, scopriremo di cosa si tratta, ma vedendo il nome di chi è coinvolto in questo progetto, capirete che questo modello potrebbe entrare nella memoria collettiva in brevissimo tempo.

Alfa Romeo, primo teaser della Giulia SWB Zagato

L’Alfa Romeo sta per riunirsi a Zagato per portare alla luce una nuova vettura, la Giulia SWB Zagato. Per chi non lo sapesse, quest’ultima è un’azienda italiana che realizza carrozzerie speciale per le autovetture, soprattutto quelle di fascia medio-alta, e che tanti anni fa collaborò anche la Ferrari per una versione inedita della 575.

Il carrozziere milanese si riunirà alla casa di Arese, e nelle ultime ore è stato postato sui canali social dell’Alfa un teaser che anticipa proprio alcune forme del nuovo modello. In realtà, si capisce ben poco, visto che vengono messi in risalto soltanto i fari posteriori, con un’evidente striscia luminosa a LED. Tutto ciò ci fa pensare ad una vettura molto futuristica, che potrebbe avere una parte posteriore fortemente rivista rispetto alla Giulia tradizionale.

Questa Alfa Romeo sarà sicuramente a motore termico, ricordando che questa tipologia di propulsione verrà utilizzata sino al 2027, poi sarà tutto elettrico come voluto da Stellantis per tutti i propri marchi. Il motore, infatti, potrebbe riprendere quello della Quadrifoglio, o anche delle GTA o GTam, per conferirle un’anima ancor più sportiva e dalle prestazioni davvero eccezionali.

Dunque, si potrebbe puntare sul V6 Biturbo con una potenza compresa tra i 510 ed i 540 cavalli. Purtroppo per i puristi, c’è anche una piccola indiscrezione che parla anche di una versione elettrica o ibrida, un qualcosa di simile a quanto accaduto con la Maserati Grecale. Per il momento, non si sa se c’è qualcosa di vero o se si stratta di voci non controllate, ma in questo periodo tutto può accadere riguardo alle nuove tecnologie.

Nel frattempo, dobbiamo per forza accontentarci dello scatto che abbiamo postato in basso, caricato sulle pagine social ufficiali della casa di Arese. Il nome è confermato ed ora ci sarà da capire quando sarà possibile avere delle altre immagini, anche se la vettura dovrebbe essere svelata ufficialmente nel secondo semestre del 2023. L’attesa è alle stelle.