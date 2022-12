Auto elettriche, quanto costa una ricarica? Cifre che vi sorprenderanno

Le auto elettriche stanno facendo discutere e non poco negli ultimi tempi. Oggi vi sveleremo i costi di una ricarica completa.

Il mondo dell’automotive sta cambiando in questi ultimi anni, e la novità più grande è rappresentata, ovviamente, da una mobilità meno inquinante. In questo senso, le auto elettriche rappresentano il futuro, ma molte case costruttrici stanno investendo sulle nuove tecnologie già da molto tempo.

In questo senso, la Tesla è stata la pioniera, puntando totalmente sulla produzione delle auto elettriche, con tutti gli altri che hanno un certo gap da recuperare. Man mano, la gran parte dei marchi si è adeguata, ed in Italia siamo ancora indietro rispetto al resto dell’Europa da questo punto di vista, con l’Alfa Romeo, tanto per dirne una, che non porterà una vettura EV prima del Suv previsto per il 2024.

Tuttavia, le macchine “alla spina” continuano a generare polemiche, visti gli alti costi di acquisti ed i vantaggi relativi che possono offrire a chi le acquista. Nelle ultime ore, la decisione della Svizzera rischia di rivelarsi la goccia che farà traboccare il vaso, con limiti di velocità imposti alle EV per evitare un eccessivo dispendio di energia elettrica.

Tale argomento merita di essere approfondito, ma è solo uno dei tanti problemi che girano intorno alla mobilità sostenibile. Vista l’importanza di questa tipologia di vetture, è bene andare a rispondere ad una domanda che ci facciamo di frequente, ovvero a quanto ammonti la ricarica di una vettura elettrica. Ora vi forniremo le risposte più adeguate.

Auto elettriche, ecco quanto costa una ricarica

Le auto elettriche necessitano di essere ricaricate, esattamente come quelle con motore termico hanno bisogno di fare il pieno. Il costo riguardante il “rabbocco” di energia viene fatto in base al rapporto tra euro e kWh, anziché euro e litri come avviene con le macchine che vanno a benzina, diesel e similari.

La ricarica delle auto elettriche avviene tramite tre diverse modalità, ovvero le colonnine pubbliche di ricarica, che troviamo sparse per le nostre strade, la rete domestica ed i wallbox. La ricarica completa richiede tra le 6 e le 8 ore di tempo, ma ovviamente ciò dipende dalle caratteristiche della vostra vettura e dalla potenza dell’impianto che utilizzate per fare il “pieno”.

Tuttavia, è bene sapere che nel giro di un paio d’ore si può raggiungere l’80% di autonomia, in modo da poter usare la vostra auto elettrica per un viaggio di media lunghezza. I costi della ricarica non sono sempre uguali, ma possono dipendere dai vari provider utilizzati, dal metodo con cui li si paga ed anche allo stesso canale di ricarica.

Il costo è più contenuto se utilizziamo una rete domestica, mentre nelle colonnine pubbliche, specie quelle a ricarica rapida, la spesa può salire in maniera importante. Se vogliamo fare una media più o meno precisa, si parte da 0,50 euro kWh per quella domestica, salendo a 0,60 per le colonnine a bassa e media potenza, ma si sale anche a 0,80 per quelle che garantiscono tempi minori di ricarica. Ovviamente, come avrete potuto capire, non si può dare un prezzo preciso, ma è chiaro che in un periodo come questo, di continui rincari, non ci sia un risparmio così clamoroso rispetto ai normali carburanti.