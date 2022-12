Auto elettriche, quali sono le migliori sotto i 25mila euro? Scopriamole

Le auto elettriche non sono famose per la loro economicità. Quest’oggi vi parleremo di quelle più convenienti e che costano meno.

Al giorno d’oggi si parla molto di auto elettriche e di come esse siano pronte a cambiare la nostra vita. In giro per le strade, iniziamo a vedere sempre più spesso le vetture “alla spina”, impegnate in fasi di ricarica tramite le colonnine poste ai lati delle carreggiate, ma che troviamo anche in fase di marcia con il loro irriconoscibile sibilo silenzioso.

Le auto full electric stanno cambiando il mondo, ed è ormai evidente che il futuro sarà presto il loro, a meno di qualche clamoroso ribaltone. Ciò che è certo è che tutto il mercato, per accogliere il loro arrivo, dovrà adeguarsi, così come le nostre infrastrutture, a cominciare dalle Autostrade.

Proprio queste ultime sono destinate a cambiare, in futuro, per accogliere nuove colonnine di ricarica, ma anche stagioni per i bio-carburanti e l’idrogeno, altra tecnologia che in futuro potrebbe risultare molto utilizzata. Le auto elettriche, tuttavia, vanno comunque per la maggiore, e sono quelle sulle quali i costruttori hanno investito alla grande in chiave futura.

Dando un’occhiata ai marchi italiani, ce ne accorgiamo pensando alla Fiat ed all’Alfa Romeo. Entrambe, sino a pochi anni fa, non presentavano alcun modello “alla spina” all’interno della loro gamma, ed ora sta cambiando tutto. La casa di Torino ha appena svelato al mondo intero la nuova, quando discussa 500 Abarth, mentre il marchio del Biscione sta preparando l’arrivo di un Suv elettrico per il 2024.

L’Italia ha tanto da recuperare in termini di distacco tecnologico dall’estero, ma meglio tardi che mai. Per quanto riguarda le supercar, invece, la strada da fare è ancora lunga. La Ferrari ha presentato qualche modello plug-in ibrido, ma ancora non ha specificato se e quando arriverà un elettrico completo.

Discorso diverso va fatto per la Lamborghini, che pochi mesi fa ha prodotto l’ultima Aventador prima di un cambiamento radicale della propria gamma. Le prossime vetture della casa del Toro saranno tutte plug-in ibride, con l’obiettivo di presentare la prima elettrica entro il 2028. I piani, a questo punto, sembrano ben chiaro, così come per l’Audi, che produrrà la prossima versione della splendida e rampante R8 soltanto ad emissioni zero, con la produzione che inizierà nel 2024.

Tutto ciò sembra davvero sconcertante per i puristi delle quattro ruote, ma il vento sta cambiando. A tutto ciò si aggiunge anche il problema dei costi, visto che le elettriche non sono affatto delle vetture economiche, e richiedono un’ingente spesa per essere acquistate. Nelle prossime righe, vedremo le più convenienti presenti sul mercato, ed anche le migliori in termini di rapporto qualità/prezzo.

Auto elettriche, ecco le migliori sotto a 25 mila euro

Un video molto interessante caricato sul canale YouTube di Matteo Valenza ha presentato alcune delle auto elettriche migliori che costano meno di 25 mila euro, ovviamente riguardanti il mercato del nuovo. Tra di esse ci sono molte curiosità, che non vi lasceranno delusi.