Carburanti, arriva uno sciopero dei benzinai: ecco quando

I carburanti stanno conoscendo una nuova fase di aumenti e sta per accadere qualcosa di terribile. Ecco dove e quando succederà.

Mesi difficili per gli automobilisti italiani e non solo, a causa del disastro legato agli aumenti sui carburanti. La situazione ha iniziato a sfuggire di mano già ad inizio anno, ma il colpo di grazia arrivò a seguito dello scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, che, di fatto, portò a dei prezzi insostenibili per tutti coloro che si spostano di frequente con la loro vettura.

Benzina e diesel superarono di gran lunga i due euro al litro, toccando tassi folli per quanto riguarda il servito, vicino ai due euro e mezzo. Il governo presieduto da Mario Draghi decise così di operare il taglio delle accise, portando i prezzi a scendere e contenendo le spese dei cittadini, già duramente provati dai gravi rincari.

Il caro carburanti è stato uno dei più importanti di tutto questo difficile 2022, in cui molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, con bollette salite alle stelle ed anche beni primari che hanno conosciuto prezzi raddoppiati, se non triplicati in molti casi. Con queste premesse, era logico che servisse un aiuto, ed il governo si è fatto trovare pronto.

Dopo le elezioni del 25 settembre, con Giorgia Meloni divenuta nuovo capo del governo, il taglio alle accise è proseguito, ma gli sconti sono stati dimezzati a partire dal primo dicembre scorso, producendo dei nuovi aumenti. Sul fronte delle stazioni di servizio sta per nascere un nuovo, grande problema, che potrebbe davvero paralizzare il nostro paese.

La situazione è molto tesa per quanto riguarda i distributori presenti sulle nostre autostrade, ma ciò che sta per accadere non è legato ai nuovi aumenti, ma a qualcosa che, forse, è ancor più grave e che mette a serio rischio la sicurezza degli automobilisti e dei semplici addetti. Scopriamo cosa può succedere.

Carburanti, in arrivo lo sciopero dei benzinai autostradali

Gli scioperi sono sempre un qualcosa in grado di spaventare la popolazione ed il normale svolgimento delle attività quotidiane, ma in questo caso non si può fare altrimenti. Come anticipato, si tratta di uno sciopero legato ai benzinai, ma non per via degli aumenti sui carburanti che si sta verificando in questi ultimi giorni.

Dello sciopero in questione si era già parlato lo scorso ottobre, quando i gestori Faib, Fegica ed Anisa avevano voluto protestare contro gli interventi di ristrutturazione delle stazioni di servizio presenti sulla rete autostradale. Inizialmente, era stato detto che tali interventi avrebbero portato alla chiusura di molti distributori sparsi per tutta Italia, ma con stipendio garantito per coloro che sarebbero stati costretti ad interrompere le loro attività lavorative.

I gestori hanno così ufficilizzato che dal 13 al 16 dicembre, su tutta la rete austradale, gran parte delle aree di servizio resteranno chiuse, un gran problema per gli automobilisti alla ricerca di carburanti durante il loro viaggio. Come detto, gli interventi di manutenzione non sono stati svolti, e c’è da dire che molti di questi spazi ne avrebbero bisogno, almeno per garantire le necessarie procedure di sicurezza.