F1, ecco i 10 piloti più pagati: non mancano le sorprese

Forbes ha rivelato la lista dei 10 piloti che partecipano al mondiale di F1 più pagati. Ecco chi è in vetta e chi è costretto ad inseguire.

Il fatto che i piloti di F1 siano profumatamente pagati non è certo un mistero, ma considerando i rischi che questi ragazzi si prendono quasi ogni giorno della loro vita non c’è da stupirsi più di tanto. Nella giornata di oggi, vi parleremo di una classifica molto curiosa, che riguarda i 10 driver più pagati del mondo.

Al comando di questa speciale graduatoria, ve lo anticipiamo subito, non potevano non esserci Max Verstappen e Lewis Hamilton, vale a dire i padroni assoluti della F1 moderna. Si tratta di uno che ha appena vinto il suo secondo titolo mondiale, ma l’altro, negli ultimi anni, ne ha portati a casa ben sette.

Super Max e Sir Lewis, oltre che ad essere dei fenomeni assoluti, sono ormai delle star di livello mondiale, che vanno anche oltre i successi ottenuti in pista. Hamilton in particolare, è ormai una celebrità che è conosciuta in ogni angolo del globo, e che vuole ancora vincere molto, anche se tutto dipenderà dal mezzo che la Mercedes riuscirà ad offrirgli in futuro.

F1, Verstappen precede Hamilton ed Alonso

I piloti di F1 percepiscono dei compensi da veri e propri “Paperoni”, ma va detto che considerando i rischi a cui sono sottoposti, si tratta di un qualcosa che è più che giusto. Guidare delle monoposto che superano i 350 km/h, stare in giro per il mondo per tutto l’anno ed avere dei ritmi del genere non può non portare a benefici importanti sul fronte economico.

“Forbes.com” ha diramato la lista dei 10 piloti di F1 più pagati, con Max Verstappen che ha superato Lewis Hamilton al primo posto. Il sette volte iridato comandava questa speciale classifica sin dai tempi del suo approdo in Mercedes, ma ora c’è la nuova stella del Circus in testa a tutti. Ecco la graduatoria generale, dove non manca qualche sorpresa.