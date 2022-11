Leclerc se ne va in Mercedes? La risposta del monegasco è chiara

Charles Leclerc ha un contratto con la Ferrari sino al termine del 2024, ma negli ultimi tempi si sono diffuse varie voci. Ecco la risposta.

Dal 23 dicembre del 2019 sono passati già quasi tre anni, ed ora andremo a rinfrescare la memoria a chi non ricorda quella data. Nel giorno dell’antivigilia di Natale, Charles Leclerc e la Ferrari firmarono un accordo che li avrebbe legati per tantissimi anni, sino alla fine della stagione 2024.

Proprio nel corso di quella giornata, forse, Sebastian Vettel comprese che non era più nei piani della Scuderia modenese, che con questa mossa fece capire di voler puntare tutto sul giovane monegasco, fresco di ben sette pole position e di due vittorie in quel 2019 comunque difficile per il Cavallino.

Probabilmente, neanche Charles avrebbe potuto immaginare di dover vivere così tante stagioni complicate al volante della Ferrari, e che da quel 23 dicembre sino al termine del 2022 avrebbe conquistato soltanto altri tre successi. Leclerc non è mai stato in lotta per un mondiale da quando è arrivato a Maranello, ed ora si è appena conclusa la sua quarta annata in rosso.

Facendo un confronto con i grandi del passato, Michael Schumacher portò a casa il titolo iridato al quinto anno con la Ferrari, ma già al secondo ed al terzo se la giocò sino all’ultima cara, mentre nel 1999 dovette arrendersi per via del terribile infortunio di Silverstone.

Fernando Alonso sfiorò il mondiale già al primo colpo, nel 2010, per poi ripetersi anche nel 2012, lasciando poi la Rossa due anni più tardi senza aver agguantato l’alloro iridato. Lo stesso discorso si può fare con Sebastian Vettel, a lungo in testa alla classifica del campionato nel 2017 e nel 2018, per poi dover cedere alla strabiliante Mercedes di Lewis Hamilton, più competitiva nei finali di stagione.

Charles, invece, ha condotto per sole poche gare all’inizio di questo 2022, ma il suo sogno di diventare campione del mondo era già finito a Baku, visto il distacco dalla Red Bull di Max Verstappen. Che ad un fenomeno delle sue dimensioni inizino a venire dei dubbi a questo punto della collaborazione con la Ferrari è normale, ed in questi ultimi mesi si sono fatti largo diversi rumors.

Toto Wolff ha più volte sottolineato la propria stima per il brillante monegasco, che potrebbe essere l’uomo ideale da affiancare a George Russell nel momento in cui la leggenda di Lewis Hamilton cesserà di gareggiare. Tuttavia, il talento originario del Principato sembra essere convinto della propria permanenza a Maranello, come ha confermato di recente in un’intervista molto interessante.

Leclerc, ecco le sue parole sulla permanenza in Ferrari

Dopo un 2022 ricco di alti e bassi, Charles Leclerc ha concluso con una gara maestosa in quel di Abu Dhabi, beffando la Red Bull di Sergio Perez nella battaglia per il secondo posto per il mondiale piloti. Nonostante le tantissime vittorie perse per motivi di affidabilità e di errori strategici, il monegasco si è laureato vice-campione del mondo con 308 punti, contro i 305 del messicano del team di Milton Keynes.

Come detto, la Mercedes non disdegnerebbe affatto la possibilità di avere il giovane Charles al fianco di George Russell in futuro, e tutto dipenderà dalla monoposto che la Ferrari riuscirà a mettere in mano al suo fenomeno. Tuttavia, Charles sembra essere ben contento del suo posto a Maranello, così come a confermato parlando in un’intervista a “L’Equipe“.

Ecco le sue parole: “Il contratto con la Ferrari? Scadrà alla fine del 2024, si tratta di una data ancora molto lontana ed a cui non voglio pensare ora. Abbiamo ancora tanto tempo da trascorrere insieme, è la squadra che ha sempre rappresentato il mio sogno e sono felice di correre per loro. Il mio obiettivo attuale è quello di portare a casa il mondiale con la Ferrari, poi vedremo ciò che succederà. Sono davvero contento della squadra in cui gareggio, mi hanno dato una grande possibilità. Sono del tutto concentrato sul nostro lavoro adesso“.

Leclerc non sembra avere dubbi sulla propria permanenza a Maranello, ma è chiaro che il pilota vuole vincere, qualsiasi sia la squadra che gli consente di farlo. Anche Fernando Alonso e Sebastian Vettel, in passato, avevano dichiarato di voler concludere la loro carriera in Ferrari, ma poi abbiamo visto tutti come è andata a finire.

In quest’ottica, il 2023 inizia ad assumere un’importanza capitale, e da parte della Scuderia modenese è necessario mettere Charles al centro del progetto. Le prestazioni viste nella stagione che si è appena conclusa hanno evidenziato una netta differenza prestazionale tra lui e Carlos Sainz, che in ogni caso può essere un ottimo secondo pilota. Lo scettro di capitano deve passare senza dubbio al monegasco.