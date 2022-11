Mercedes, in vendita la AMG 63 dedicata a Federer: ecco quanto vale

Roger Federer si è appena ritirato dal mondo del tennis, ed a lui è stata dedicata una Mercedes che verrà messa in vendita. Ecco il prezzo.

La Mercedes AMG GT 63 S E-Performance è uno dei modelli più esclusivi immessi sul mercato dalla casa della Stella a tre punte. Si tratta della vettura ibrida plug-in più potente del marchio tedesco, dotata di un motore V8 Bi-turbo realizzato a mano, e che conta su un powertrain posto sull’asse posteriore. A ciò si aggiungono anche le quattro ruote motrici, che risultano anche essere sterzanti.

Sulla targhetta laterale, non manca la dicitura V8 Bi-turbo, ma neanche quella con su scritto E-Performance, tanto per rimarcare i grandi passi avanti che la casa di Stoccarda continua a fare sul fronte dell’ibrido. Il dominio in F1 sul fronte delle power unit ha contribuito a sviluppare queste nuove tecnologie anche sui prodotti stradali, e c’è da dire che i passi in avanti si vedono tutti.

Il design è eccezionale, ma anche il sound, nonostante l’imponente sistema ibrido plug-in, ha fatto dei grossi passi in avanti grazie al V8 Bi-turbo, una vera e propria opera d’arte realizzato presso Affalterbach. Sul posteriore è presente lo sportello dedicato alla carica, in quanto si tratta di un modello plug-in che deve essere ricaricato “alla spina”, esattamente come una normale auto elettrica.

Impressionante anche il comfort che si può trovare all’interno del veicolo, soprattutto se si è scelta la versione High Class, che potrà consentire ai passeggeri alloggiati sui sedili posteriore di godere di alcuni display per aumentare il livello di infotainment. Assieme a tutto ciò, sarà possibile avere uno schermo anche per seguire le prestazioni in tempo reale della vettura perfino dai passeggeri che siedono sulla parte posteriore di questo gioiellino.

La Mercedes, con questo modello, ha fatto le cose in grande, e non è un caso che un gigante dello sport mondiale abbia voluto mettere la firma su quest’auto. Stiamo parlando di Roger Federer, che giusto un paio di mesi fa ha deciso di ritirarsi lasciando il mondo del tennis, per la commozione di tutti i suoi tifosi sparsi in giro per il mondo.

Le scene che lo ritraevano, mano nella mano, con il suo storico rivale ed amico Rafa Nadal hanno fatto il giro del globo, e restano, ancora oggi, quasi impossibili da dimenticare. Vi starete chiedendo cosa c’entri Federer con la vettura tedesca di cui vi abbiamo parlato sino ad ora, ma nelle prossime righe potrete scoprirlo, e siamo sicuri che non ve ne pentirete affatto.

Mercedes, in vendita la AMG GT 63 di Roger Federer

Roger Federer è sempre stato un grande appassionato di auto da corsa e di supercar in generale, e spesso lo abbiamo visto anche presente ai week-end in cui si correvano i GP di F1. La leggenda svizzera del tennis, proprio in occasione del suo ritiro, ha deciso di ideare una versione speciale della Mercedes AMG GT 63 S E-Performance, colorata con un giallo che ricorda moltissimo quello della pallina con cui si gioca lo sport che lo ha reso grande.

La tinta è soprannominata Electric Beam, ed è la più classica delle full optional, con tutti i comfort del caso, sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni. L’auto sarà acquistabile a brevissimo, sabato 26 novembre, presso l’asta organizzata da RM Sotheby’s, che si terrà a Monaco di Baviera, nel museo Motorworld.

Il prezzo minimo che è stato stimato è attorno ai 200 mila euro, ma la cosa più bella è che il ricavato verrà devoluto in beneficienza ad un’associazione di Londra. Questa Mercedes è sicuramente un modello unico, anche se il giallo fluo è davvero particolare e non può essere apprezzato da tutti, ma sappiate che una vettura firmata da Federer diventa esclusiva in ogni caso, e si può passare sopra anche alla colorazione.

Al grande giorno dell’asta manca sempre meno, per cui, chi dovesse essere interessato, deve affrettarsi ad acquistare i biglietti aerei per recarsi presso la capitale della Baviera. La concorrenza sarà molto ardua da battere, dal momento che le aste organizzate da RM Sotheby’s sono le più seguite al mondo. L’associazione si sta occupando anche della vendita di una Rolls-Royce di Freddie Mercury, ma non è tutto.

Pochi giorni fa è toccato anche alla Ferrari F2003-GA con la quale Michael Schumacher vinse il suo sesto titolo mondiale di F1, che qualche fortunato acquirente si è assicurato a circa 14 milioni. In questo caso, il prezzo minimo è di circa 200 mila euro, per cui l’asta terminerà a cifre molto più basse. Può accadere davvero di tutto.