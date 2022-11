Auto elettriche, ecco la più veloce del mondo: record incredibile (VIDEO)

Le auto elettriche sono in grado di regalare prestazioni clamorose, ed oggi parleremo della più veloce al mondo. Ecco a quanto può andare.

Chi l’ha detto che le auto elettriche non sono in grado di raggiungere le alte velocità? Se lo pensate, siamo sicuri che dopo l’argomento che affronteremo oggi cambierete idea, dal momento che la tecnologia sta facendo dei passi da gigante, fino a regalarci delle prestazioni su cui mai si sarebbe potuto scommettere in passato.

Ovviamente, le auto elettriche rappresentano una grande certezza per il futuro, anche se i cittadini non sembrano ancora crederci a sufficienza. In Italia, ad esempio, la maggior parte degli automobilisti è contrario ad un cambiamento così radicale, ed i puristi temono molto per quanto riguarda quello che sarà il destino delle supercar.

Poco tempo fa vi avevamo parlato di un’opera curiosa ed inquietante di un’artista che ha immaginato alcune Ferrari, Bugatti e Lamborghini, vere e proprie eccellenze nel campo delle supersportive, abbandonate in un garage e riempite di polvere, ma vi possiamo assicurare che tutto ciò non accadrà mai, anche se dovremo abituarci a dei grossi cambiamenti.

Infatti, le grandi casi che si occupano di vetture ad alte prestazioni stanno investendo molto nel futuro, e siamo sicuri che, almeno sul fronte delle performance, non ci saranno dei passi indietro. Ciò che spaventa è un qualcosa su cui si potrà fare poco, ovvero l’assenza del sound che da sempre contraddistingue queste vere e proprie opere d’arte.

Andando a prendere le ultime Ferrari prodotte, già si può ascoltare un netto passo indietro sul fronte del rumore. Dopo le meravigliose 360 Modena, F430 e 458 Italia a motore aspirato, dalla 488 GTB si è passati al turbo, che logicamente, in tempi moderni, non è più quel “violino” a cui eravamo abituati nel passato.

La stessa cosa si può dire della 296, così come della sua versione GT3 che farà il proprio debutto nelle gare di durata il prossimo anno. Il rumore sta via via scomparendo, ed in F1 ce ne siamo accorti sin dal lontano 2014, quando vennero introdotte le power unit turbo-ibride che hanno fatto storcere il naso agli appassionati.

La Bugatti è già andata oltre, annunciando che le sue prossime supercar saranno solamente elettriche, mentre la Lamborghini punta sulle plug-in ibride, almeno sino al 2028. Per quella data è previsto l’esordio del primo bolide di Sant’Agata Bolognese full electric, e sembra che la decisione, ormai, sia stata presa, senza la possibilità di tornare indietro.

L’ultima speranza per i puristi, oltre al plug-in, sembra essere quella dei carburanti sintetici o ecosostenibili, che già vengono utilizzati in F1 e che l’Europa sta attentamente valutando per il futuro. Insomma, di carne al fuoco ce n’è davvero tanta, ma ora è arrivato il momento di parlarvi di una vera e propria impresa fatta da una vettura elettrica, che ha raggiunto una velocità massima mostruosa.

Auto elettriche, ecco quella di serie più veloce al mondo

Le auto elettriche devono ancora riuscire a farsi amare, soprattutto nel nostro paese, e quella delle alte prestazioni potrebbe essere la via giusta da percorrere. Negli ultimi giorni, è arrivato un nuovo record assoluto per una full electric di serie, che ha raggiunto la spaventosa velocità massima di 412 km/h.

Stiamo parlando della Rimac Nevera, che sul tracciato dell’Automotive Testing Papenburg, situato in Germania, ha raggiunto questo traguardo. Si tratta di una delle poche piste esistenti sulla faccia del pianeta che ben si addice a questa tipologia di test, ed a giudicare dal risultato, sembra proprio che l’esame sia stato superato.

Miro Zncevic, direttore della divisione test della casa croata, si è preso l’arduo compito di spingere al massimo questa vettura, riportando un risultato eccezionale che entra nella storia delle auto elettriche. Oltre al primato per quanto riguarda questa tipologia di auto, la top speed fatta segnare in 412 km/h le permette di piazzarsi all’ottavo posto tra le vetture più veloci al mondo in assoluto, subito davanti alla Bugatti Chyron che ha chiuso con 408 km/h e dietro alla SSC Ultimate Aero che aveva toccato i 412,28 km/h.

Per chi avesse intenzione di acquistare la Rimac Nevera, c’è da dire che non potrà raggiungere tale velocità. Per le auto che verranno vendute, infatti, ci sarà un limite fissato a 352 km/h, comunque un target di tutto rispetto, considerando che sulle strade normali è praticamente impossibile raggiungere questi numeri. La sua potenza è di 1914 cavalli, con un’accelerazione che consente di coprire gli 0-100 km/h in 1,9 secondi, un qualcosa di assolutamente folle. Nel video postato in basso potrete godervi delle immagini incredibile, che ci fanno capire dove sia potuta arrivare la tecnologia dei giorni nostri.