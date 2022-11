Ford, capolavoro della Lego: ecco una F-150 da 320mila pezzi (VIDEO)

La Ford F-150 è un pick-up molto noto oltreoceano, e la Lego ha deciso di dedicargli un modello fatto in mattoncini. Che spettacolo.

La Ford F-150 è un veicolo che ha fatto la storia dei pick-up, ed è ovviamente una delle vetture più famose negli Stati Uniti. I numeri, sul fronte delle vendite, sono sempre stati eccellenti, ed è un mezzo che fa parte della F-Series della casa di Detroit. In Europa, ovviamente, se ne sente parlare in maniera minore, ma alcuni esperti la ricorderanno per una vicenda curiosa.

Per parlarvene dobbiamo tornare indietro al 2011, ed il legame è con la Ferrari di F1. In quell’anno, la Scuderia presentò la sua monoposto, denominandola proprio F150. La Ford presentò una vera e propria protesta per questa “scopiazzatura”, ed il Cavallino fu costretto a cambiare il nome della propria auto, rinnovandolo in 150 Italia, come omaggio all’anniversario all’unificazione del nostro paese che si celebrò proprio nel 2011.

Oggi parleremo della F-150, ma non per introdurvi ad un nuovo modello. Tanto per essere precisi, è giusto preannunciare che si tratta della versione Lighning, ovvero del pick-up elettrico prodotto dalla casa statunitense, che è stato realizzato dalla Lego a grandezza naturale.

Il famoso produttore delle costruzioni in mattoncini ha sempre avuto un grande legame con le quattro ruote, facendoci gustare dei veri e propri capolavori giocattolo. Qualche tempo fa, la Lego aveva realizzato anche una McLaren di F1 a grandezza naturale, che aveva stregato tutti per la bellezza delle sue forme e la grande originalità.

Ford, ecco il pick-up realizzato dalla Lego

La Ford ha fatto molto discutere negli ultimi tempi, a causa della clamorosa notizia che è stata ufficializzata. Dalla gamma del marchio di Detroit usciranno la Fiesta, la Galaxy e la S-Max, modelli iconici che hanno fatto la storia dell’ovale blu, ma che saranno accantonati per far spazio all’elettrico e ad un reparto auto meno corposo.

Tuttavia, oggi vogliamo lasciare da parte le polemiche e parlarvi del capolavoro firmato dalla Lego, che con ben 320 mila mattoncini ha prodotto un F-150 Lightning a grandezza naturale di colore blu chiaro. Dopo la Bugatti Chiron, la Lamborghini Sian, l’Aston Martin DB5 e la Fiat 500, anche la Ford ha avuto la possibilità di ricevere un omaggio “giocattolo”, anche se realizzato a grandezza naturale.

Per la precisione, i pezzi che la compongono sono ben 320.740, ed il lavoro è stato completato da un team di 15 professionisti che hanno impiegato qualcosa come 1600 ore per realizzare questo gioiello. Il modello ha le stesse misure di quello originale, con 5,9 metri di lunghezza ed oltre 2 di larghezza. Il peso è di 1692 kg, oltre 1000 in meno dell’F-150 Lightning originale, che deve molto della sua massa al pacco batterie, essendo un veicolo full electric.

La fedele riproduzione è stata svelata a Legoland, in Florida, parco tematico che è presente anche in Germania. Si tratta di un vero e proprio capolavoro, costruito con dedizione ed attenzione al dettaglio, con una cura quasi maniacale di ogni angolo della vettura. Ovviamente, l’opera non è in vendita, e resterà in esposizione proprio presso il parco di cui abbiamo scritto in precedenza.