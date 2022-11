Ferrari, Sainz cambia sport: ecco dove l’hanno beccato, è bravo?

Carlos Sainz è stato uno dei protagonisti di questo finale di stagione e ora lo spagnolo ha modo di poter pensare ad altro e rilassarsi.

In questa stagione 2022 la Ferrari è stata finalmente in grado di rialzare la testa dopo due stagioni estremamente deludenti, con la Rossa che ha avuto modo di chiudere al secondo posto sia in classifica piloti che in quella costruttori, con Carlos Sainz che ora ha modo di poter pensare a rilassarsi.

Avere un secondo pilota di grande livello permette alle Scuderie di poter ragionare ad ampio raggio nel corso della stagione, provando così non soltanto a vincere le gare con una guida ma bensì con due.

Certamente questo porta anche a dei problemi interni, perché a questo punto le strategie diventano molto più limitate e soprattutto bisogna essere bravi a far coesistere le due personalità nel box.

La Ferrari ha avuto in Charles Leclerc e Carlos Sainz due piloti che hanno saputo collaborare in diverse occasioni, anche se lo spagnolo non si è mai realmente sentito la seconda guida del monegasco.

Questo ovviamente ha portato con sé diverse polemiche riguarda alla situazione, con Mattia Binotto che è stato più volte costretto a intervenire per sistemare i conti tra i due.

Ora però la stagione è giunta al termine e fondamentalmente si può dire che tutti gli obbiettivi sono stati raggiunti, anche se a un certo punto della stagione il Cavallino Rampante aveva davvero l’occasione di vincere.

Il 2022 per Sainz è stato estremamente positivo perché gli ha permesso anche di vincere il primo Gran Premio della sua carriera in quella Silverstone che rimane sicuramente il momento migliore della carriera.

Ci sarà tempo e modo per poter ripensare al Mondiale e alla Formula 1, perché intanto sono iniziate le meritate vacanze dopo una stagione davvero molto faticosa e ora per Carlos Sainz è tempo di dedicarsi alla sua più grande passione: il golf.

Questa disciplina è sempre stata infatti molto importante per lo spagnolo che ha dimostrato di essere un vero e proprio asso di questo sport, tanto è vero che ha avuto modo non solo di svolgerlo a livello dilettantistico, ma anche professionale.

Infatti ancora una volta Carlos Sainz ha preferito dedicarsi alla sua più grande passione una volta terminata la gara ad Abu Dhabi, ovvero quella di poter passare una sana giornata a giocare a golf.

Sappiamo benissimo come lo spagnolo abbia sempre avuto questa grande passione e per lui è davvero fondamentale riuscire a passare delle serene giornate sul campo verde, tanto è vero che anche in questo video possiamo assistere a un colpo da campione.

Si tratta di una curiosità che sanno davvero in pochissimi, ma Carlos Sainz non è solamente un pilota che si diverte a giocare a golf, ma ha tutte le intenzioni del mondo di poter diventare anche un giocatore professionista.

Il momento più incredibile infatti era avvenuto l’anno scorso, una volta terminato il Gran Premio del Messico, con lo spagnolo che si era dimostrato pronto per poter partecipare alla Pro-Am nel World Wide Technology Championship.

Sainz anche tra i grandi del golf: ecco quando

Insomma siamo di fronte ancora una volta a commentare uno sportivo che ha nel golf la sua più grande passione di vita, una decisione che ha sempre collegato davvero tanti atleti.

Il golf però è davvero una sorta di stile di vita per il figlio d’arte del grande Carlos Sainz del rally, tanto è vero che ha molto spesso avuto modo di giocare anche con dei suoi colleghi.

In questi casi era ovviamente solamente a livello amatoriale per poter passare una giornata in amicizia, ma la cosa più incredibile è derivata dal fatto che Sainz ha avuto modo anche di poter giocare in tornei ufficiali.

Ovviamente non poteva prendere parte in maniera costante a questi eventi, la realtà del pilota ovviamente lo impegna per tutto l’anno e non può in alcun modo dedicarsi anche a questa vita, ma quando ne ha l’occasione non perde tempo.

Il Messico era stata la sua tappa nella scorsa stagione, anno in cui prese parte alla sfida nella penisola dello Yucatan, con l’iberico che ebbe così modo di poter dimostrare di non essere solamente un amatoriale.

Ovviamente nella prova al PGA Tour non riuscì a posizionarsi nelle prime posizioni, ma il fatto che la più importante Federazione di golf lo abbia preso in considerazione fa sicuramente capire come il ragazzo abbia talento da questo punto di vista.

Ora avrà diversi mesi per potersi divertire e giocare a golf quanto più gli aggrada, ma deve ricordarsi che il suo ruolo principale è quello del pilota e dunque dovrà rimanere ancora concentrato per il futuro, perché la Ferrari viene prima di tutto.