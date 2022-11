Fiat, sarà così la 500 Abarth elettrica? Arrivano le prime immagini (VIDEO)

In questi giorni sono apparse le prime immagini della Fiat 500 Abarth elettrica. Oggi vi mostreremo come sarà la versione definitiva.

Poche ore fa è stata svelata la prima foto in assoluto della nuova Fiat 500 Abarth elettrica, che si preannuncia essere una vera e propria rivoluzione. Le vetture EV stanno ormai spopolando, e la casa di Torino ha grande fiducia in questo settore, così come i vertici di Stellantis che detengono la proprietà della storica azienda italiana.

In casa Fiat c’è la certezza che entro pochissimi anni tutta la gamma sarà full electric, a partire dalla nuova Panda che verrà svelata nel 2023. Il 22 novembre, tra poco più di una settimana, verrà svelata ufficialmente la 500 Abarth elettrica, le cui prime immagini sono state svelate in questi giorni, in colorazione giallo acido.

Dando un’occhiata all’aspetto estetico, non si notano particolari differenze con quella che è la versione base con motore termico, ma è sotto il cofano che, purtroppo, cambia tutto. Abbiamo scritto purtroppo perché pensare ad un’Abarth elettrica è una forzatura che non conosce molte similitudini, ma purtroppo il settore automotive è ormai indirizzato verso un futuro scritto, che potrebbe far disinnamorare delle quattro ruote tanti appassionati.

Fiat, ecco come sarà la nuova 500 Abarth elettrica

Dando un’occhiata al frontale, si può scorgere una differenza con la Fiat 500 tradizionale, visto che sopra alla targa appare in grande stile la scritta Abarth. Per alimentarla sono pronte delle batterie da 42 kWh che provengono dalla 500 elettrica, dunque, non “rivista” dallo storico elaboratore italiano, che da sempre collabora con la casa di Torino.

Come detto, la presentazione ufficiale arriverà soltanto tra qualche giorno, ma l’attesa è alle stelle per scoprire una vettura che potrebbe segnare una pietra miliare nella storia dell’Abarth. I test, in questi mesi, avevano attirato la curiosità di moltissimi appassionati, ed il canale YouTube “Manhoub 1” ha caricato un video in cui ne immagina le forme definitive tramite un render molto ben fatto.

Gli appassionati, e questo è indubbio, dovranno iniziare ad abituarsi ad un mondo del tutto diverso, che pian pianino andrà ad investire anche il mondo delle supercar, o delle sportive in generale. Nessuno, probabilmente, avrebbe mai pensato alla possibilità di vedere un’Abarth elettrica, ma anche questo giorno è arrivato.

Spesso vi abbiamo parlato delle idee che i costruttori stanno attuando per preparasi al cambiamento della mobilità, e quanto faranno Lamborghini e Bugatti fa molto pensare. La casa del Toro, da ora in avanti, produrra solo vetture ibride plug-in, per poi svelare la prima EV a partire dal 2028. I francesi, dal canto, loro, produrranno soltanto supercar elettriche già da adesso, con grande dispiacere da parte degli appassionati.

La Fiat, che fa parte di Stellantis, sta accelerando i tempi sull’elettrico, e la “cugina” Alfa Romeo si è fissata l’obiettivo di elettrificare tutta la gamma entro il 2025. Ciò significa che, se tutto dovesse andare come previsto, non avremo più vetture del Biscione con motore termico entro i prossimi due anni, un brutto colpo da incasse per i fan della casa di Arese.

Le case automobilistiche sono ormai entrate in una nuova mentalità, che sino a qualche tempo fa poteva sembrare suicida, ma che presto è diventata il futuro. Anche nelle corse qualcosa sta cambiando, e l’ultima speranza dei puristi sono ormai i carburanti sintetici o le motorizzazioni plug-in, che potrebbero tenere in vita il motore termico anche sin dopo il blocco europeo previsto per il 2035.

L’Italia, tanto per fare un esempio, non è ancora pronta per affrontare un cambiamento importante come quello del passaggio all’elettrico, anche sul fronte delle infrastrutture. Le cose, nei prossimi anni, dovranno cambiare alla svelta se si vogliono rispettare i tempi, ma l’impressione è che qualcosa possa essere modificato in futuro.