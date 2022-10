Fiat, ci sarà il ritorno della mitica Coupé? Ecco come sarà (VIDEO)

In casa Fiat si parla molto del rinnovamento della gamma, ed in futuro potrebbe tornare un’icona come la Coupé. Ecco le prime immagini.

Si avvicina una nuova alba per la Fiat, che ha in serbo delle grandi novità per il futuro della sua gamma. Tra di esse, spicca senza dubbi l’arrivo della nuova Panda, la quale segnerà una vera e propria rivoluzione per la casa di Torino. Il modello che uscirà nel 2023 abbandonerà il Segmento A facendo il proprio ingresso nel B, assumendo le dimensioni di un mini Suv e convertendosi al full electric.

I piani di Stellantis, holding multinazionale olandese di cui la Fiat fa parte, vanno verso l’elettrificazione di tutte le gamme, ed i costruttori stanno iniziando ad adattarsi per arrivare pronti alla data di scadenza, fissata per il 2027. La casa torinese ha in cantiere anche altre novità, che prendono spunto dal passato.

Su tutte c’è la famosissima Coupé, che venne prodotta tra il 1994 ed il 2000, giusto poco prima della grave crisi che portò quasi al fallimento del marchio italiano, evitato grazie all’intervento di Sergio Marchionne a metà degli anni Duemila. La Coupé venne realizzata in circa 70 mila esemplari, con motore in posizione trasversale e trazione anteriore e con cambio prima a 5 e poi a 6 rapporti. Sembra ora giunto il momento del suo grande ritorno.

Fiat, ecco come potrebbe essere la nuova Coupé

La Fiat Coupé è rimasta nel cuore degli appassionati per via delle sue forme sportive e delle sue eccellenti prestazioni, ma alla versione prodotta nella seconda metà degli anni Novanta non è mai stato dato un seguito. Il canale YouTube “damor 85” ha realizzato un render sulla base delle indiscrezioni legate a questo grande ritorno, regalandoci una vettura dalle forme armoniche e molto avveniristiche.

A livello di motore, l’auto è stata immaginata con un 1.4 turbo da ben 170 cavalli, tutto ciò grazie alla collaborazione con la Abarth che potrebbe dare una bella spinta verso l’alto alla potenza del propulsore. Si parla anche di un 2.0 a benzina con l’aggiunta del sistema ibrido, in grado di spingerla sino a qualcosa come 300 cavalli di potenza massima, il che segnerebbe un traguardo notevolissimo per il marchio piemontese.

La Fiat Coupé è stata molto apprezzata ai suoi tempi, ma ha creato una sorta di spaccatura tra gli appassionati di questa casa automobilistica. Alcuni erano vicini alla sua venerazione, l’amavano in qualsiasi versione e su ogni fondo stradale, mentre altri la giudicarono troppo diversa dal DNA del costruttore, vedendola come un qualcosa che si era andato a distaccare in maniera eccessiva dai progetti tradizionali.

Tuttavia, siamo abbastanza convinti del fatto che un suo ritorno possa portare una ventata di rinnovamento e di sportività che oggi manca a questo marchio. Infatti, si parla sempre più di elettrico e di una nuova fase dell’automotive che verrà dominata dai Suv e dai crossover, ma tanta gente è ancora innamorato delle coupé e delle auto basse ed estreme. Il ritorno della Coupé potrebbe andare in controtendenza con i tempi come accadde quasi tre decenni fa, ma proprio per questo potrebbe rivelarsi un successo del tutto inatteso.