Fiat, arriva un Suv elettrico? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

La Fiat sta spostando la produzione sui Suv ed un nuovo modello elettrico è atteso prossimamente. Scopriamo come sarà la vettura.

In casa Fiat era stato annunciato nel mese di maggio l’arrivo di quattro nuovi modelli elettrici, che dovrebbero essere immessi sul mercato entro il 2026. Nel 2020, la casa torinese presentò la sua prima vettura full electric, vale a dire la 500 che ha segnato una pietra miliare nella storia del marchio italiano.

Tra i modelli allo studio c’è ovviamente la nuova Panda, che dovrebbe arrivare a metà del 2023. Il destino della super utilitaria cambierà del tutto, dal momento che farà il proprio ingresso nel Segmento B, diventando una sorta di Mini Suv e passando all’elettrificazione completa.

La promessa della Fiat è quella di portare quest’auto a diventare un’elettrica fruibile da tutti, con prezzi più umani. Al momento, in Italia, è impossibile assicurarsi un’auto full electric spendendo meno di 20 mila euro, un costo decisamente troppo elevato considerando la crisi che imperversa e le difficoltà legate alle bollette ed al caro vita.

Tra le elettriche del futuro è allo studio anche l’arrivo di un Suv, che è atteso per i prossimi anni. Quello dei crossover rappresenta ormai il futuro dell’automotive, con anche case come la Ferrari, la Lamborghini e la Maserati che hanno deciso di investire in tal senso per adeguarsi alle logiche di mercato. A Torino, in questo senso, non sono da meno, ed una grande novità è prevista per il prossimo futuro.

Fiat, si prepara la nascita di un Suv elettrico

La Fiat sta sviluppando un Suv elettrico, ed è ormai pronta a dire addio alla 500X. In questi giorni, vi abbiamo parlato della probabile nascita della 500XL, che è già stata immaginata da vari designer e che dovrebbe rimpiazzare il modello nato nel 2014. La XL manterrà comunque anche la motorizzazione tradizionale con motori a combustione, mentre il nuovo Suv si promette di cambiare del tutto il futuro del marchio.

La produzione potrebbe basarsi su una nuova piattaforma che Stellantis vuole realizzare in India, spostando, dunque, il bacino di costruzione delle vetture in Asia. Al contrario, la 500X del 2014 era stata realizzata presso lo stabilimento di Melfi, in Basilicata, con l’obiettivo di riportarlo in vista dopo anni bui.

La Fiat ha tutte le intenzioni di investire sull’elettrico, ed un Suv potrebbe rappresentare la mossa giusta. I crossover e le auto full electric rappresentano il compromesso ideale in uno dei momenti più bui della storia dell’automotive, nella consapevolezza che occorrerà lavorare molto anche sull’estetica e su un prezzo adeguato alle tasche dei normali cittadini.

L’elettrico, purtroppo, richiede ancora alti costi di produzione, che poi si riflettono sul costo di acquisto, disincentivando l’automobilista a procedere con la transazione. Come si muoverà la casa di Torino? Per ora non ci sono ancora date certe riguardo all’uscita del nuovo Suv, ma pare sicuro che non se ne parlerà prima del 2024.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potrete ammirare un primo render del Suv, che sicuramente potrebbe dire la sua anche sul fronte estetico. Godetevi le immagini ed iniziate a farvi un’idea, dal momento che questa tipologia di automobile contraddistinguerà il nostro futuro.