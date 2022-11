Mick Schumacher, offerta a sorpresa: i rivali lo strappano a Ferrari?

Il futuro di Mick Schumacher in F1 potrebbe prendere una piega inattesa: un team rivale della Ferrari lo ha messo nel mirino.

Il campionato di Formula 1 arriva al penultimo appuntamento del calendario e ancora non si conosce il destino di Mick Schumacher. Le chance di rimane in Haas appaiono basse e di conseguenza e probabile che non lo vedremo più in griglia nel 2023.

Il tedesco è andato a punti solo nelle gare a Silverstone e a Spielberg, perdendo spesso il confronto con il compagno di squadra Kevin Magnussen. A volte è stato sfortunato, ma non sono mancati neppure gli errori da parte sua. Si è reso protagonista di alcuni incidenti che hanno comportato dei costi ulteriori alla scuderia americana, scontenta di aver visto la propria macchina pesantemente danneggiata.

Certi episodi hanno provocato reazioni non sempre docili del team principal Gunther Steiner e anche il patron Gene Haas è stato severo con il pilota. Ci sono delle valutazioni tuttora in corso, almeno ufficialmente, però la sensazione è che alla fine il sedile verrà assegnato a Nico Hulkenberg. Per un tedesco che se ne va, un altro che può arrivare.

F1, Mick Schumacher firmerà per la Mercedes?

Oltre alla Haas, anche la Williams deve ancora annunciare il secondo driver per il 2023. La scuderia di Grove ha Logan Sargeant come priorità, ma l’americano deve riuscire ad ottenere la Superlicenza per poter correre in F1. Dovrebbe farcela, quindi le chance di Schumacher di guidare la squadra inglese sono ridotte al minimo.

Stando a quanto rivelato da Auto Motor und Sport, a farsi avanti per l’ingaggio del tedesco sarebbe stata la Mercedes. La prospettiva è quella di essere pilota di riserva nel 2023. Il team di Brackley perderà Nyck De Vries, che ha firmato con AlphaTauri, e Stoffel Vandoorne sarà la terza guida dell’Aston Martin. Ha bisogno di un sostituto e sta pensando proprio al figlio d’arte, ora legato alla Ferrari.

Da settimane si parla della possibilità che sia Daniel Ricciardo a firmare con la Mercedes, però al momento non sembrano esserci sviluppi concreti. L’australiano potrebbe fare ritorno in Red Bull, sperando che per il 2024 si possa liberare un posto nella griglia.

Anche Alpine ha manifestato interesse nei confronti di Mick, però approdare in Mercedes gli potrebbe consentire di avere una possibilità di correre per la Williams nel 2024. La casa di Stoccarda fornirà i motori alla scuderia di Grove fino per i prossimi tre anni e questo fattore può avere un peso nella scelta della line-up futura.