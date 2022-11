Chi è la moglie di Chris Horner? E’ famosissima e soprattutto bellissima

Chris Horner è uno dei principali uomini nel mondo della F1, per questo motivo è giusto conoscerne di più sul Team Principal della Red Bull.

Alcune Scuderie nel mondo della Formula 1 hanno potuto beneficiare di una serie di grandissimi dirigenti che hanno permesso a queste di poter diventare sempre più importanti, con la Red Bull che è ben contenta di poter collaborare con Chris Horner, uno dei più grandi Team Principal del tempo recente delle quattro ruote.

Da diverso tempo a questa parte ci siamo sempre di più resi conto come la realtà della Red Bull sia diventata maggiormente importante all’interno del mondo della Formula 1.

Stiamo parlando infatti di una di quelle Scuderie che è stata in grado sempre di più di diventare prestigiosa e di grandissimo livello tecnico, vincendo un gran numero di titoli mondiali negli ultimi 15 anni.

Gran parte del merito non è solamente da poter attribuire ai grandi piloti che hanno potuto correre con questa straordinaria mezzo, con Sebastian Vettel e Max Verstappen che sono stati sicuramente i più grandi della storia di questa vettura.

Per poter diventare grandi bisogna avere anche un assetto dirigenziale di primissimo livello, con la Red Bull che ha saputo perfezionato sempre di più nel corso del tempo, con un Team Principal davvero favoloso come Chris Horner.

Stiamo parlando in fase di un vero e proprio stratega delle quattro ruote, uno di quelli che può essere in grado di poter ribaltare completamente le sorti di una gara con una sua chiamata vincente.

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la Red Bull abbia potuto avere con lui un vero e proprio fattore aggiunto per quanto riguarda le sue vittorie, con tutti quanti che lo vorrebbero dalla propria parte.

Non dimentichiamo però chiaramente come anche Chris Horner non viva solamente di Formula 1 e dunque ha deciso anche di poter dedicarsi sempre di più alla vita privata, tanto è vero che la sua compagna di vita è una donna molto famosa.

Infatti in pochi sanno che la moglie del Team principal della Red Bull è Geri Halliwell, ovvero una delle note cantanti delle Spice Girls.

Si tratta infatti di una straordinaria storia d’amore, con il team principal e dunque non soltanto può essere soddisfatto della propria carriera da un punto di vista lavorativo, ma anche da quella sentimentale.

Andiamo dunque ora a conoscere più nel dettaglio chi sia Geri Halliwell, ovvero quella che può essere considerata a tutti gli effetti come lady Horner.

Chi è Geri Halliwell: la moglie di Chris Horner dalle Spice Girls

Sappiamo benissimo come la carriera delle Spice Girls è stata davvero molto turbolenta, tanto è vero che già nel 1998 Geri Halliwell decise di abbandonare il gruppo.

Si trattò di una decisione davvero molto singolare e particolare, soprattutto perché avvenne addirittura nel bel mezzo di un tour dove le ragazze dovevano svolgere diverse concerti.

Anche le storie d’amore di Geri Halliwell non furono assolutamente molto fortunate, infatti ebbe l’opportunità di poter avere delle storie sia con Chris Martin che con il cantante Robbie Williams.

Tutto per lei sembrava andare davvero per il verso sbagliato, soprattutto per quanto riguardasse l’amore con il nuovo millennio che non era per nulla iniziato nel miglior modo possibile, ma tutto cambiò nel 2009.

Fu uno dei grandi simboli dirigenziali della storia della FIA, ovvero Bernie Ecclestone a far conoscere le due parti, con Geri Halliwell e Chris Horner che si innamorano ben presto.

Si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine, con i due che iniziarono fin da subito una meravigliosa relazione, nonostante Chris Horner fosse già sposato con Beverly Allen.

L’amore tra i due era davvero troppo importante, per questo motivo il Team Principal della Red Bull decise di lasciare la moglie, tra l’altro con una figlia in procinto di nascere nel 2014, per poter stare definitivamente con l’ex Space Girls.

Non appena avvenne la definitiva separazione tra le parti Chris Horner e Geri Halliwell non persero assolutamente tempo, infatti già nel 2015 arrivarono alle fatidiche nozze, all’interno del Bedfordshire.

Dopo due anni inoltre ebbero anche uno splendido bambino, chiamato Montague, dunque si può dire che la storia d’amore tra i due sia continuando sempre di più per il verso giusto, con il ruolo di Geri Halliwell che sta diventando sempre più noto in Formula 1.

La moglie di Chris Horner infatti non perde assolutamente mai tempo di poter presenziare all’interno delle paddock della Red Bull, in modo tale da poter sostenere sempre di più suo marito e chiaramente i piloti della Scuderia.

Insomma possiamo dire senza alcun tipo di problema è che il secondo matrimonio di Chris Horner sia sicuramente andato nel modo migliore possibile.