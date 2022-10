MotoGP, botto terribile per una Ducati: rischio clamoroso (VIDEO)

Il Gran Premio d’Australia della MotoGP è stato uno spettacolo strepitoso, ma non per Miller che è stato buttato fuori dal piccolo Marquez.

La MotoGP ci ha regalato una gara bellissima in quel di Phillip Island, dove è andato in scena il Gran Premio d’Australia. Alex Rins ha regalato la vittoria alla Suzuki, un grande risultato che rappresenta anche la prima vittoria di Livio Suppo da boss del team giapponese, ruolo che aveva preso ad inizio di questa stagione.

Come ben sappiamo, la Suzuki è alle ultime battute in MotoGP, dal momento che alla fine di questa stagione lascerà il Motomondiale, un brutto colpo per la top class delle due ruote. Alla fine della corsa, lo stesso Suppo è apparso davvero commosso per quanto fatto vedere in pista, un’impresa di Rins che sa di addio fatto con stile.

Lo spagnolo partiva dalla decima posizione, ma avevamo visto in lui uno dei candidati al colpaccio già dalle prove libere. Alex era infatti stato il più veloce sul passo con le gomme dure sin dal venerdì, e la gara non ha fatto altro che confermare le premesse. C’è da dire che una piccola mano gliel’ha data Pecco Bagnaia, che all’ultimo giro era al comando, ma che si è poi accontentato del terzo posto.

Il rider torinese, ora leader del mondiale con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, non ha voluto rischiare dopo aver saputo del ritiro del rivale, facendosi sfilare all’ultimo giro sia da Rins che da Marc Marquez, accontentandosi di chiudere sul podio. Per la Ducati si tratta della seconda gara senza vittorie dopo l’affermazione della KTM di Miguel Oliveira in Thailandia, ma ciò poco importa.

Tuttavia, non sono tutti sorrisi nel box della casa di Borgo Panigale. Infatti, Jack Miller è stato costretto al ritiro dopo pochi giri, a causa di un vero e proprio tamponamento subito dalla Honda LCR di Alex Marquez, il quale è stato autore di una manovra molto pericolosa alla staccata della Curva 4, dedicata proprio al pilota australiano da questo fine settimana.

MotoGP, incredibile incidente tra Miller ed Alex Marquez

Un bruttissimo errore quello commesso da Alex Marquez, che il prossimo anno sarà un pilota Ducati con il Gresini Racing, dove andrà a sostituire Enea Bastianini. Lo spagnolo, fratello della leggenda della MotoGP, ha commesso un errore gravissimo quest’oggi, andando a carambolare contro Jack Miller.

C’è però da dire che Alex si è subito andato a sincerare delle condizioni del collega, per poi recarsi nel box della Ducati per porgere le sue scuse. Con questo ritiro, Jack è ufficialmente fuori dalla corsa mondiale, essendo finito ad oltre 50 punti di ritardo da Pecco Bagnaia con sole due gare rimaste alla fine.

Marquez ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter, dove ha scritto: “Mi scuso per il mio errore, è stato grave e lo capisco, ma non ho potuto nulla per cercare di evitare la mia scivolata. Oggi eravamo molto veloci e sono davvero dispiaciuto, perché abbiamo sprecato una buona possibilità di piazzarci in buona posizione“.

In seguito, ha detto: “Ho sempre prestato molta attenzione a quella staccata, sapevo che fosse molto facile sbagliare. Nel giro in cui ho commesso l’errore avevo deciso di spingere di più, mi stavano superando in tanti, ma ho esagerato. Mi dispiace per lui e per la sua squadra, è un peccato. Abbiamo perso una buona occasione per fare un buon risultato, ma la vita è così. Tutti possono commettere qualche sbaglio, e so che oggi ho esagerato. Può capitare a tutti, è vero, ma non giustifica ciò che ho fatto“.

La direzione gara ha optato per un Long Lap Penalty che Alex dovrà scontare nel Gran Premio della Malesia, tappa che la MotoGP tornerà a disputare domenica prossima sul tracciato di Sepang. Miller si è sfogato nel post-gara rilasciando le sue prime dichiarazioni, nelle quali non ha di certo nascosto la sua rabbia.

Ecco le sue parole: “Quando pensavo a questa gara, non avrei mai creduto che sarebbe andata in questo modo, ma sono le corse. Ero a metà curva, stavo per rilasciare i freni e dare gas, e mi sono ritrovato con una gomma anteriore nel mezzo della mia colonna vertebrale. Non potevo farci tanto in quel momento. Un secondo prima ero vicinissimo a Marco Bezzecchi con la sua Ducati, ma in quello dopo vedevo le stelle. Ho sentito anche dolore, ora sto meglio, ma che senso ha arrabbiarsi? D’altronde, tutti andiamo in pista per fare del nostro meglio“.

Jack ha poi affermato di essere rientrato in pit-lane ed aver chiesto scusa ai genitori, che si erano recati a Phillip Island per seguirlo da vicino, per l’unica volta in stagione. Tuttavia, Miller è stato nuovamente straordinario nel scusare il collega, affermando che “arrabbiarsi non ha alcun senso, perché tutti i piloti sono in pista per fare del loro meglio e non certo per causare incidenti“. La speranza è che possa togliersi altre soddisfazioni nel prossimo futuro, magari anche nelle ultime due gare.