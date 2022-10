Dramma Hamilton, dedica toccante sui social: tifosi tutti emozionati

Lewis Hamilton è un fenomeno unico nel mondo della Formula 1, ma di recente ha lasciato tutti con il fiato sospeso per certe frasi clamorose.

Ovviamente non ci sono dubbi sul fatto che la Formula 1 dei giorni d’oggi ha avuto in Lewis Hamilton un fenomeno assoluto, uno di quelli che ha stravolto completamente le regole del gioco, per questo motivo alcune le sue frasi criptiche sicuramente lasciano i suoi innumerevoli tifosi con il fiato sospeso.

Da diversi anni a questa parte il mondo della Formula 1 si è sicuramente basato completamente sullo straordinario mito e i conicità di Lewis Hamilton, uno dei più grandi piloti che ci siano mai visti in una pista.

Un talento assolutamente incredibile e assoluto, tanto è vero che fin da quando era giovanissimo è stata in grado di poter mettere in evidenza tutta la sua straordinaria abilità nel saper guidare una vettura da corsa.

Già dei suoi inizi infatti aveva dimostrato di aver la stoffa del campionissimo, infatti è stato l’unico che ha sfiorato la vittoria già durante il suo primo Mondiale di Formula 1 del 2007, dove praticamente buttò via nel finale la grande occasione.

Ovviamente ne ha avute però tantissime di opportunità per poter entrare sempre di più nella leggenda di questo straordinario Motorsport, tanto è vero che ha saputo eguagliare un mito assoluto come Michael Schumacher con ben sette titoli mondiali.

Non possiamo dire con certezza se sia stato il più grande di sempre, ma sicuramente rappresenta uno dei punti Fermi del mondo della Formula 1, con la sua assenza dai social dopo la sconfitta nel mondiale del 2021 che aveva fatto presagire il suo addio dalle corse.

Per fortuna tutto però si è risolto nel miglior modo possibile, con Hamilton che è stato ben presente anche in questa stagione, nonostante la sua Mercedes non fosse più in grado di lottare per il titolo, una situazione davvero incredibile considerando come il passaggio libero abbia garantito il dominio assoluto della gara di Stoccarda.

Questa però gli ha permesso di crescere anche da un punto di vista della consapevolezza dei propri mezzi, dimostrandosi anche uno splendido maestro nei confronti di uno e George Russell che non vede l’ora giorno dopo giorno di poter conoscerne i segreti.

Nonostante questo però ogni tanto succede che anche i campionissimi si sentano soli e in qualche modo hanno bisogno di sfogare le proprie frustrazioni, con i social network che ormai controllano tutto.

Di recente dunque il campionissimo britannico ha deciso di scrivere un post davvero molto particolare dove ha iniziato proprio con la frase “molto spesso ci si sente così soli.”

Hamilton sprona i fan: “Siete con un unicorno”

Inizialmente il post di Lewis Hamilton sembrava assolutamente essere abbastanza triste, con una sensazione di solitudine che non piace la maggior parte delle persone.

In realtà andando avanti nel testo notiamo come il campione della Mercedes abbia cercato in tutti i modi di spronare invece il suo pubblico e i suoi tifosi per poter dare sempre il massimo.

Sembra incredibile ma in realtà ha utilizzato un paragone davvero molto particolare, infatti ha definito ognuno di noi come un unicorno riferendosi al fatto che ognuno di noi è assolutamente unico nel suo genere.

Inoltre ha voluto bene specificare che in qualsiasi momento negativo della vita di qualsiasi tifoso di Lewis Hamilton lui sarà sempre dalla parte della sua gente.

Ovviamente deve essere visto in senso metaforico e per quanto riguarda il suo voler essere al centro dell’attenzione non soltanto in pista ma soprattutto nel sociale.

Insomma Hamilton sta dimostrando ampiamente di poter essere non soltanto uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1, ma allo stesso tempo anche un grandissimo comunicatore.

Vedendo infatti i suoi post più recenti, senza poi dimenticare tutte le sue battaglie che sono state portate avanti anche con tematiche ben lontane dalla Formula 1, non sorprenderebbe assolutamente una carriera politica del pilota.

Queste però sono solamente delle ipotesi delle idee future, perché quello che conta di più in questo momento è che Hamilton rimane saldamente a bordo della sua Mercedes, nonostante non abbia più quel ruolo dominante di un tempo.

Ferrari e Red Bull quest’anno si sono dimostrate assolutamente di un altro pianeta per la casa di Stoccarda, dunque bisognerà cercare in tutti i modi di rialzare la testa per il 2023 anno nel quale, con tutta probabilità, vedremo il baronetto per l’ultima volta in pista.

Nonostante questo però non si devono assolutamente disperare i suoi fan, infatti Hamilton continuerà sempre e comunque a tenerli aggiornati attraverso i suoi canali social network perché di sicuro non passerà più così tanto tempo per avere degli aggiornamenti sulla sua vita privata come nel periodo tra la fine del Mondiale 2021 e l’inizio di quello 2022.