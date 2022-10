Mobilize Solo, l’innovativo modo di muoversi secondo Renault (VIDEO)

La Renault continua a guardare al futuro, non solo presentando modelli 110% elettrici. Infatti pensa a una mobilità diversa con la sua società Mobilize.

La Renault continua il suo cambiamento radicale, guardando sempre più al futuro, con nuovi modelli ibridi o 100% elettrici. Una rivoluzione necessaria, visto che le nuove stringenti regole europee porteranno nel giro di qualche decennio all’addio definitivo dei motori termici e al passaggio a una produzione decisamente più green rispetto ad oggi. Da Megane ad Austral, il marchio francese ha mostrato quest’anno di poter accelerare nel cambio del proprio parco macchine. Il tutto però non dimenticando anche il passato, che rimane comunque ancora oggi fonte d’ispirazione per i progettisti.

Tanti infatti gli omaggi in questo 2022 per alcuni modelli che hanno fatto la storia della Renault, a partire dalla 5, che è tornata a vivere in una versione moderna e che potrebbe vedere la luce nel 2024. Ma non solo. Infatti la casa transalpina sta pensando anche di proporre sul mercato un nuovo SUV, visto il grande successo in Europa di questi modelli, che dovrebbe riprendere il nome da un altro mito del passato come la Renault 4.

Ma in realtà si pensa ancor di più al futuro, in particolare studiando il concetto di mobilità fino all’estremo. Il Gruppo Renault ha mostrato a Parigi, prima della premiere del suo Motor Show, le ultime novità di Mobilize, la sua nuova società di mobilità e servizi energetici. E lì ha svelato il Mobilize Duo, un quadriciclo elettrico che si presenta come il successore spirituale del Twizy e che arriverà nelle strade alla fine del 2023. Ma non è stato questo l’unico mezzo protagonista.

Renault e Mobilize Solo, il nuovo concetto di mobilità

Per la prima volta il marchio francese ha presentato un’altra proposta per il futuro, ancora più compatta del Duo e per il momento chiamato Mobilize Solo, un veicolo ancora più compatto pensato per un solo passeggero per offrire versatilità e dimensioni compatte di uno scooter, ma con più sicurezza.

Si tratta infatti di uno scooter elettrico e non si distingue solo per essere completamente coperto da parabrezza e tetto, ma include anche funzioni di sicurezza tipiche di un’automobile, come gli airbag. Ha anche il pulsante di emergenza da schiacciare con il piede che consente di fermare il veicolo in caso di pericolo.

Si guida più in alto di un normale scooter, quasi in piedi pur avendo un sedile, inoltre non ha un manubrio ma un volante ibrido, con le frecce che si attivano al movimento del volante. Altra caratteristica sono le sue forme: 1,37 m di lunghezza, 0,90 m di larghezza e 1,75 di altezza. Inoltre le tre ruote, oltre a uno sterzo più diretto, la rende un’auto molto agile in città, ma occhio perché non va più di 25 km/h, in pratica come alcuni monopattini.

Come tanti altri mezzi “ecologici” che sono su strada ora, il Renault Mobilize Solo Concept è realizzato con il 50% di materiali riciclati e al termine della sua vita utile sarà riciclabile al 95%. Avrà poi tre opzioni di ricarica: via cavo, induzione (wireless) e con cambio batteria. Per ricaricare questi mezzi poi la Renault ha anche presentato delle colonnine avveniristiche chiamate Ileo Concept, una sorta di totem, formato da palme avveniristiche, che non sono altro che un centro di ricarica rapida da 22 kW in AC ma anche una stazione dotata di un supporto per attaccare le biciclette e i monopattini elettrici con prese di tipo standard. E se vuoi aspettare lì che il tuo mezzo si carichi, ecco che c’è anche una seduta, con tavolino e supporto per lo schermo.