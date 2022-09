Renault 5, il mitico modello è pronto a tornare in produzione? (VIDEO)

Alla vigilia del Salone di Parigi la Renault 5 si mostrerà al pubblico in una versione retrò accattivante. In attesa di quella che sarà prodotta dal 2024.

Sarà un Salone di Parigi parecchio impegnativo per la Renault, che quest’anno sarà davvero molto presente per mostrare al mondo le sue novità. In particolare grande attenzione sarà messa anche sui brand “collaterali” del gruppo come Alpine (che è presente da due stagioni in F1) ma anche la Dacia, alle prese con un rinnovo non solo del logo ma anche di tutto il parco macchine. Ma per la Renault stessa sarà l’occasione per far vedere al pubblico la nuova arrivata, la SUV Austral di cui sono già cominciate le vendite e che sostituirà il Kadjar.

Il marchio francese ha deciso ormai da tempo di rinnovarsi, dando il via alla sua rivoluzione elettrica, ma in realtà nelle ultime stagioni sta cercando di riportare in auge il suo passato con modelli retrò che hanno fatto la storia, rivedendoli in chiave moderna. In attesa di capire se davvero ci sarà una nuova versione della Twingo, la Renault però ha voluto omaggiare una vettura che è stata per lei una delle più importanti, la 5.

Il 2022 segna infatti i 50 anni da quando abbiamo visto per la prima volta la Renault 5 e l’azienda francese è pronta a continuare i festeggiamenti. Dopo averla mostrata al pubblico in una versione speciale denominata Diamant, che si ispira alle arti decorative e all’alta gioielleria, ne verrà presentata una da esposizione al concorso Chantilly Arts and Elegance alla fine di questo mese, prima di arrivare al Salone di Parigi. Questa concept car molto sportiva contribuirà a creare entusiasmo per la nuova vettura di serie Renault 5, basata sul concept R5, che sarà immessa sul mercato nel 2024.

La Renault R5 torna a farsi vedere

“Sarà un’auto divertente e potente – ha fatto sapere con un comunicato la Renault -. È un tributo contemporaneo alle più leggendarie versioni da corsa della R5. Questa spettacolare rivisitazione 100% elettrica sarà ispirata dal mondo dei videogiochi e avrà prestazioni di alto livello”.

Alcune immagini sono state già pubblicate dalla casa francese sui social per aumentare l’attesa. Ma già da queste si capisce come potrebbe essere. Innanzitutto la nuova show car trarrà molti spunti di design dall’icona del passato e in particolare dalla versione rally. Nella parte anteriore vediamo le forme squadrate e delle luci a led fini, collegate da una barra luminosa, oltre a due coppie di fendinebbia più in basso. La Renault afferma che l’auto sarà elettrica al 100%, quindi è probabile che le dimensioni della griglia anteriore vengano ridotte.

I passaruota ultra larghi che imitano il Turbo originale si notano in maniera evidente, così come l’enorme spoiler posteriore, il diffusore e i sedili avvolgenti. Sembra anche che lo stile di questo concept sia più simile all’originale Renault 5 che alla vettura che sarà sul mercato tra meno di due anni. Come motore, possibile che monti una prima versione dell’unità da 52 kWh che alimenterà la prossima Renault 5 EV o altrimenti quella da 60 kWh vista nel concept Alpine A110 E-ternite recentemente svelato con 239 CV e 300 Nm di coppia.