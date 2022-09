Valentino Rossi, ultima gara del GTWCE 2022: orari diretta tv e streaming

In questo weekend ultimo round del campionato GTWCE 2022 con Valentino Rossi protagonista: vediamo orari diretta tv e streaming.

Si sta per concludere la prima stagione di Valentino Rossi da pilota automobilistico. Infatti, in questo fine settimana ci sarà l’ultima tappa del Fanatec World Challenge Europe 2022.

Si corre a Barcellona, in un circuito che il Dottore conosce per averci corso per tanti anni ai tempi del Motomondiale. Ovviamente farlo con l’Audi R8 LMS GT3 del team WRT sarà una cosa completamente diversa e vuole farsi trovare pronto all’appuntamento.

Nello scorso round a Valencia, su un’altra pista che gli è nota, le cose non sono andate per il meglio. In Gara 1 era arrivato undicesimo insieme al compagno Frederic Vervisch, poi una penalità di dieci secondi (non aveva spento subito la macchina in fase di pit stop) li ha fatti retrocedere in ventiduesima posizione. In Gara 2, invece, c’è stato un ritiro amaro a causa di un problema di natura tecnica.

GT World Challenge Europe 2022, round Barcellona: come seguire Rossi

A Barcellona andrà in scena una gara endurance di tre ore e la coppia Rossi-Vervisch avrà anche Nico Muller come parte dell’equipaggio. L’obiettivo sarà quello di concludere al meglio questa stagione 2022, prima di pensare alla prossima. A proposito, il team WRT in Catalogna concluderà la sua collaborazione con Audi e ne inizierà una con BMW. Da capire cosa farà Valentino, che ha già manifestato la volontà di rimanere del Fanatec GT World Challenge Europe per conquistare risultati migliori rispetto a questo campionato.

Se per quanto riguarda la categoria Sprint Cup i giochi sono fatti, con il primo posto in classifica del team WRT grazie al duo Weerts-Vanthoor, invece nella Endurance Cup si deciderà tutto a Barcellona. In testa c’è il team Akkodis ASP (Mercedes AMG GT3) con 87 punti, 16 in più rispetto al team Iron Lynx (Ferrari 488 GT3). Quest’ultima è una squadra fondata a Cesena e con la vettura numero 71 del trio Fuoco-Rigon-Serra cercherà di vincere.

A 25 punti dalla vetta c’è Rowe Racing (BMW M4 GT3), mentre il team WRT è quarto a -26. Visto che vengono assegnati 26 punti in questa tappa in Catalogna, è chiaro che saranno le prime due della classifica a giocarsi il successo nella Sprint Cup.

Per quanto riguarda il titolo piloti della categoria sprint, in testa c’è il trio Gounon-Juncadella-Marciello (Akkodis ASP) con 79 punti davanti al trio Fuoco-Rigon-Serra con 68. Nella classifica assoluta del Fanatec GTWCE 2022 c’è il team Akkodis ASP in vetta a quota 223,5 e inseguito a 16 lunghezze dal team WRT. C’è anche questo titolo in palio, dunque.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

La gara endurance di Barcellona sarà trasmessa in diretta tv sul canale 206 di Sky Sport Action (canale 206 di Sky), che sarà in diretta a partire dalle ore 14:45 (la corsa partirà alle 15). Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW.